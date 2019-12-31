ملاحظات مهمة عن تجميد البويضات: العمر قد يؤثر في نجاحها

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

يعد التغير في جودة البويضة أحد الأسباب الرئيسية للعقم عند النساء خاصة الأكبر سنا؛ حيث تنخفض الإمكانية الإنجابية للإناث، اللائي يبلغن من العمر 35 عاما فأكثر بشكل كبير، فبعد سن الأربعين تقل فرص الحمل الطبيعي بنسبة تصل إلى 10%. وترتبط جودة البويضات بسن المرأة بشكل مباشر، فقد تواجه النساء في سن متقدمة صعوبات من أجل الحمل بطريقة طبيعية.

وقال الدكتور فرانسيسكو رويز، المدير الطبي في عيادة "آي في آي ميدل إيست للخصوبة" في مسقط: "على الرغم من وجود العديد من تقنيات التلقيح الصناعي المتقدمة المتاحة لمساعدة النساء على تحقيق حلمهن في الأمومة، لا يزال من الضروري أن نرفع مستوى الوعي حول تأثير سن الأم على جودة البويضات؛ حيث تنخفض جودة البويضات بشكل كبير مع التقدم في العمر، مما يقلل من فرص الحمل".

وأضاف الدكتور رويز: "إن زيادة الوعي بهذه المسألة يعد أمرا ضروريا حتى تتمكن المرأة من اتخاذ قرارات تنظيم الأسرة وفقا لذلك. وبالنسبة للنساء الأصغر سنا، اللائي يرغبن في تأخير الإنجاب لأسباب طبية أو اجتماعية أو متعلقة بالحياة المهنية، فإن الحفاظ على الخصوبة يتيح لهن حرية اختيار أفضل وقت لهن وفقا لرغبتهن في بدء مرحلة جديدة من حياتهن وتحولهن إلى أمهات".

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وتشمل تقنيات الحفاظ على الخصوبة تجميد وتخزين البويضات. وبالرغم من ذلك حذر الدكتور رويز من أن مستوى نجاح هذه التقنية للنساء يرتبط أيضا بجودة البويضات المستخرجة، كما لخصت دراسة أجرتها عيادة آي في آي.

ووفقا للدراسة، التي أجرتها الدكتورة آنا كوبو، مديرة وحدة آي في آي لبيولوجيا العقم، حققت النساء دون سن 35 عاما اللائي حافظن على خصوبتهن نسبة نجاح بلغت حوالي 94% مع 24 بويضة تم الحصول عليها للتجميد. أما النساء، اللائي تجاوزن سن الـ 35 مع عدد مماثل من البويضات بالكاد وصلوا إلى 50% من احتمال الحمل الكامل.

ولخص الدكتور رويز قائلا: "إن إمكانية الحمل بعد سن الأربعين أو حتى الخامسة والأربعين لا يزال قائما مع توفر العديد من علاجات الخصوبة المتقدمة اليوم، ولكن قد يكون الأمر أكثر صعوبة؛ لأن جودة البويضات تعد عاملا رئيسيا للحصول على حمل ناجح، إلا أن الوعي بهذا الواقع سيساعد النساء اللائي يرغبن في إنجاب طفل في المستقبل على اتخاذ خيارات أكثر استنارة في الوقت المناسب، في سن مبكرة".