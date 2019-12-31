أوميجا 3 غذاء المخ: تجده في هذه الأطعمة

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) قالت خبيرة التغذية الألمانية إمكه ريزه، إن الأحماض الدهنية أوميجا 3 تعد بمثابة غذاء المخ؛ حيث تعمل على إنشاء التشابكات العصبية وتتمتع بأهمية كبيرة للتعلم والتذكر. وأوضحت ريزه، أن المصادر الغذائية لأوميجا 3 تتمثل في الأسماك البحرية الدهنية مثل السلمون والرنجة والماكريل، مع مراعاة تناولها بمعدل مرتين أسبوعيا. ومن المصادر الأخرى المكسرات، خاصة الجوز، والزيوت النباتية مثل زيت الكتان وزيت اللفت، والبذور كبذور الكتان وبذور الشيا.

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