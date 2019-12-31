"عشوة جميلة ومتابعة التليفزيون".. أرملة أبو عوف تكشف طقوسه في رأس السنة

يُعد الفنان عزت أبو عوف، واحدًا من أبرز الشخصيات التي رحلت عن عالمنا في 2019، إذ رحل مطلع شهر يوليو الماضي، تاركًا خلفه إرثًا كبيرًا من الأعمال السينمائية والدرامية والغنائية.

وبدورها، قالت أميرة أبو عوف، أرملة الفنان الراحل عزت أبو الفنان، إن عام 2019، كان صعبًا للغاية، بعدما فقدت زوجها، في شهر يوليو الماضي، بعد تعرضه لأزمة صحية شديدة.

وكشفت "أبو عوف" لـ"الوطن" كواليس اللحظات الأخيرة في حياة زوجها والأزمة الصحية التي أودت بحياته، موضحة أن أعراض المرض بدأت تظهر عليه بالتزامن مع حلول شهر رمضان الماضي، وكان يتردد على المستشفى من آنٍ لآخر، بشأن إجراء الفحوصات الطبية، والاطمئنان على حالته الصحية.

وأضافت أن حالته الصحية بدأت تشهد تدهورًا بعد أيامٍ قليلة، حتى تطلب الأمر دخول العناية المركزة، ووالخضوع لإشراف الأطباء طوال الوقت، مؤكدة أنها كانت برفقته طوال الوقت في الرعاية، للوقوف على تفاصيل حالته والاطمئنان عليه من قِبل الفريق الطبي المُعالج، لافتة إلى أن "أبو عوف" طالبهم بعدم إعلان خبر مرضه، منعًا لقلق الجمهور عليه، فضلًا عن تعاطف مُحبيه، فقد كان رافضًا للتعايش في وسط هذه الأجواء.

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ووصفت أميرة أبو عوف، الفنان الراحل، بالرجل الأنيق، الذي يحترم مواعيده وعمله، فضلًا عن تعامله مع جميع الأشخاص على درجة عالية من الرقي والشياكة.

وأشارت إلى طقوس احتفالها برأس السنة الميلادية مع عزت أبو عوف، إذ كان يُفضلان الجلوس في المنزل، وتناول وجبة العشاء، مع الاطلاع على الاحتفالات في دول العالم المُختلفة عبر شاشة التليفزيون: "لم نكن نُفضل الخروج من المنزل في هذه اللحظات، وأتذكر أننا لم نحضر حفلات رأس السنة باستثناء مرتين تقريبًا"، حيث إنها ستفتقده بشكلٍ كبير في هذه الأوقات، مؤكدة أنها لم تحتفل بالسنة الميلادية الجديدة 2020، وستلتزم منزلها.