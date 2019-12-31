"اعملي نيو لوك".. خبير علاقات أسرية يجيب على سؤال "إزاي تدلعي جوزك ليلة رأس السنة؟"

ساعات معدودة تفصلنا عن الاحتفال بليلة رأس السنة الميلادية، التي يعتبرها الكثيرين "مناسبة رومانسية"، تساعد على تجديد المشاعر، وفرصة جيدة للتعبير عن الحب، بخاصة بين الأزواج، وسط تساؤلات السيدات عن نصائح فعالة لإسعاد وتدليل رجالهن في تلك المناسبة السنوية.

وقدم الدكتور محمد هاني، استشاري علاقات النفسية وأسرية، لـ"هن"، نصائح لإسعاد الزوجات للرجال، خلال الفقرات التالية:

1- تجنب الحديث عن المشاكل والخلافات والمطالب بنقود لشراء طلبات المنزل وتسديد الفواتير.

2- لابد من التعامل معها على أنها بداية جديدة للعلاقة، مع محاولة إصلاح الأخطاء السابقة بخطوات فعلية.

3- "لازم الراجل يحس إنها بتقدره، وسند وعون له، وتكون في ظهره دايما".

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4 - يفضل إجراء "نيو لوك" جديد في الشكل والشعر و"استايل" اللبس في المنزل، فالمرأة دائمة هي "صاحبة التغيير".

5- لابد من توفير مناخ مناسب من الاحتفال، عن طريق تنظيف المنزل، وإعداده جيدا، وطهى الأطعمة التي يحبها، والمناسبة لتلك المناسبة.

6- في حالة أن الزوجين لديهما أطفال، يفضل أن يذهبوا إلى الجد أو الجدة أو أحد الأقارب الموثوق بهم، للاحتفال بهدوء وأريحية في "رأس السنة".