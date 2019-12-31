طريقة عمل سلطة لحم الديك رومي بالفلفل المشوي

تعتبر سلطة لحم الديك الرومي بالفلفل المشوي، من أكثر السلطات التي يفضلها الكثيرين، نظرًا لمذاقها الطيب، وسهولة إعدادها، واحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المهمة. وإليك طريقة عمل سلطة لحم الديك الرومي بالفلفل المشوي، على طريقة الشيف "الشربيني". مقادير سلطة لحم الديك الرومي بالفلفل المشوي قطع لحم ديك رومي مشوية تركي مدخن فلفل ألوان مشوي بطاطس مسلوقة ومكعبات بصل ثوم زعتر Advertisements زيت زيتون ملح فلفل أسود خل عصير ليمون مايونيز طريقة تحضير سلطة لحم الديك الرومي بالفلفل المشوي - يقطع الفلفل الألوان ويخلط مع البطاطس والديك الرومي والبصل والثوم - يضاف الزعتر وزيت الزيتون وملح وفلفل وتقدم بالهنا

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