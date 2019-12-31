أفضل خلطات لترطيب الشعر الجاف والتالف

سواءً كان شعركِ طويلًا أو قصيرًا ، مجعدًا أو مستقيمًا ، فإن كل امرأة تحلم بأن يكون لها شعر قوي وصحي. لسوء الحظ ، يولد البعض منا بشعر مجعد وجاف بطبيعته، لكن حتى لو كنتِ قد ولدتِ بشعر صحي ولامع ، فإن طرق التصفيف التقليدية ومستحضرات العناية بالشعر جميعها تعرض الشعر للجفاف في مرحلة ما. عند التعرض لجفاف الشعر، يمكنكِ بسهولة استعادة رطوبته ونعومته من خلال تطبيق بعض المواد الطبيعية الغنية بالمغذيات اللازمة لصحة الشعر.

فيما يلي أفضل خلطات لترطيب الشعر الجاف:

1-حمامات الزيت الساخن

خلطات الزيت الساخن هي واحدة من أبسط وأكثر العلاجات فعالية للشعر الجاف.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من زيت اللوز

2 ملعقة كبيرة من زيت زيتون

2 ملعقة كبيرة من زيت الجوجوبا

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند

الطريقة:

تخلط جميع الزيوت في وعاء متوسط الحجم، ثم يُدفيء داخل المايكروويف، تأكدي من أن المزيج ليس ساخناً. قومي بتدليك الشعر بهذا المزيج، ثم يلف بمنشفة لمدة 30 دقيقة ، أخيراً، اغسليه بشامبو خفيف.

باستخدام هذا العلاج مرة واحدة كل سبعة أيام ، سوف يمنحك شعراً أكثر نعومة وصحة.

2. صفار البيض المخفف بالماء.

المكونات:

2 صفار البيض

Advertisements

الطريقة:

خذي بيضتين وافصلي صفار البيض عن البياض.

أضفِ ثلاث ملاعق كبيرة من الماء مع الخفق حتى يصبح المزيج رقيقًا.

ضعيه على شعركِ وانتظري لمدة 30 دقيقة قبل الغسيل.

استخدم الماء البارد لغسل شعركِ حتى لا يُطهى البيض، كما أن الماء البارد يحد من رائحة البيض.

3. قناع البيض والعسل والزبادي

صفار البيض غني بالدهون والبروتينات ، كما أنه مرطب عميق، يحتوي البيض على إنزيمات مضادة للبكتيريا كما أنها تعادل زيوت فروة الرأس. يعزز البروتين الموجود في الزبادي خصلات شعركِ من الجذور ويضيف لمعانًا وقوة، دون إزالة الرطوبة الطبيعية.

المكونات:

2 بيضة كاملة

1 ملعقة كبيرة من العسل

2 ملعقة كبيرة من الزبادي

الطريقة:

توضع بيضتين نيئتين في وعاء متوسط الحجم.

أضفِ ملعقة كبيرة من العسل وملعقتين كبيرتين من الزبادي. امزجي الخليط حتى تحصلين على عجينة كريمية ناعمة.

ضعي هذا المزيج على شعركِ واتركيه لمدة 20 دقيقة على الأقل.

يُغسل الشعر بالماء البارد.

قد يهمك أيضا:

إليك أفضل الطرق وأسهلها لحماية شعرك من التساقط

الشاي والبيض الحل الأمثل للحصول على شعر قوي