محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):
أوردت مجلة "Elle" أن الفستان القصير يزدان بالفيونكة هذا الشتاء ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تنطق بالرقة والأنوثة.
وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن الفستان القصير يكتسي هذا الموسم باللون الأسود لإطلالة فخمة أو يزهو باللون الأحمر البوردو لإطلالة جذابة تخطف الأنظار، في حين تتألق بعض الموديلات بنقوش الزهور لإطلالة حالمة.
ولإطلالة أكثر أنوثة وأناقة يمكن تنسيق الفستان القصير المزدان بالفيونكة مع بوت يصل طوله إلى الركبة.
كانت هذه تفاصيل خبر الفستان القصير يتزين بالفيونكة هذا الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.