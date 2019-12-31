الفستان القصير يتزين بالفيونكة هذا الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ):

أوردت مجلة "Elle" أن الفستان القصير يزدان بالفيونكة هذا الشتاء ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تنطق بالرقة والأنوثة.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن الفستان القصير يكتسي هذا الموسم باللون الأسود لإطلالة فخمة أو يزهو باللون الأحمر البوردو لإطلالة جذابة تخطف الأنظار، في حين تتألق بعض الموديلات بنقوش الزهور لإطلالة حالمة.

ولإطلالة أكثر أنوثة وأناقة يمكن تنسيق الفستان القصير المزدان بالفيونكة مع بوت يصل طوله إلى الركبة.