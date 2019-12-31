منها السجن مدى الحياة.. تعرف على عقوبة الخيانة الزوجية في الولايات الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

تختلف قوانين الطلاق في العديد من دول العالم، ويصفها الكثيرون بالظالمة، وداخل الولايات المتحدة الأمريكية تختلف قوانين الطلاق بحسب كل ولاية، فمنها البسيط وبعضها معقد، نوضح لكم هذه القوانين بحسب ما ذكره موقع "انسايدر".

- الحرمان من النفقة

إذا تعرض أحد الأزواج للخيانة من شريك حياته، فسيتم حرمانه من النفقة الزوجية، بشكل نهائي.

والنفقة في الولايات المتحدة غير مقتصرة على الزوج، بل تدفعها الزوجة للأطفال بعد الطلاق.

- تعوضيات مادية

أما القوانين في ولايات هاواي أو إلينوي أو ميسيسيبي أو نيو مكسيكو أو كارولاينا الشمالية أو داكوتا الجنوبية أو يوتا، فتقضي بتعويضات مادية للطرف الذي تعرض للخيانة.

Advertisements

إذ يمكن للزوج أو الزوجة مقاضاة الطرف الخائن والحصول على تعويضات مادية، بموجب القانون.

وفي أكتوبر 2019، أقام أحد سكان ولاية كارولينا الشمالية دعوى خيانة قضائية ضد زوجته مقابل 750،000 دولار.

في أغسطس عام 2018، مُنح أحد سكان ولاية كارولينا الشمالية 8.8 مليون دولار من صديق زوجته الجديد بسبب الخيانة الزوجية، وما تعرض له من خسارة مادية ونفسية نتيجة هذه الأزمة.

- السجن مدى الحياة

يعتبر قانون الخيانة في ولاية ميتشغان هو الأكثر صرامة في الولايات المتحدة، إذ أكد القاضي وليام ميرفي، في يناير 2007م أن عقوبة الخيانة الزوجية قد تؤدي إلى السجن مدى الحياة.