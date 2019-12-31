"فاجتنبوه".. حكم الدين في التواجد بأماكن شرب الخمر ليلة رأس السنة

ساعات وتدق أجراس بداية العام الجديد، وتلجأ شريحة كبيرة من المجتمعات العربية، والغربية لقضاء تلك الليلة، خلال السهرات الحافلة بالترفيه والأطعمة والخمور أيضًا، كطقس معتاد في كل أنحاء العالم.
وقد يصادف البعض ممن لا يشربون الخمور وجودهم في سهرة بمكان توزع فيه الخمور وتشرب، الأمر الذي يضعهم في تساؤلات حول مدى حُرامنية مُشاركة الاحتفال أو الوجود فيه من الأساس.
الإفتاء ترد على التواجد بأماكن شٌرب الخمر
من جانبها، أكدت أمانة الفتوى عبر الموقع الرسمي، أن مشاركة من يشربون الخمر مجلسَهم حرام شرعًا؛ لما في ذلك من التشبه بهم والرضا بفعلهم، مستندة لقول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» رواه أبو داود، ولأن الإنسان يوشك على الوقوع في المحظور ما دام يحوم حوله ويألفه قلبه.
حكم تناول الخمور
وكانت دار الإفتاء، قد أوردت فتوى لشيخ الأزهر الراحل جاد الحق علي جاد الحق، عبر الموقع الرسمي للدار، أن الخمر حرامٌ بإجماع المسلمين، وفقًا للنصوص الشرعية؛ فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ من سورة [المائدة: 90]، وقوله تعالى: ﴿فَاجْتَنِبُوهُ﴾ آكد في التحريم؛ لأن هذا اللفظ يدل على تحريم الاقتراب من الخمور ومجالسها، فما بالُنا بشربها!".
ومن السنة التي أكدت على تحريم الفعل، قوله صلى الله عليه وآله سلم: «كُلُّ مُسْكِرٍ خمرٌ، وكُلُّ مُسْكِرٍ حرامٌ» رواه مسلم، هذا إلى جانب ما ثبت من أن للخمر آثارًا وأضرارًا أدبية ومادية.
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