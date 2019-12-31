فيديو.. سر بكاء زوجة رامي صبري في حفله بدبي

وقفت بين صفوف الجماهير، بصحبة أبنائها، تنظر إليه في حب، تسمع أغانيه الرومانسية، والتقطتها عدسات الكاميرات، وهى تبكي بشدة، أثناء غناء زوجها الفنان رامي صبري، أغنية "غمضت عيني"، والتي تعتبر واحدة من أهم أغانيه التي أحبها الجمهور وارتبط بها، خلال حضورها حفله الغنائي في القرية العالمية بدبي.

وكان حرص رامي صبرى على اصطحاب زوجته وأولاده في الحفل خاصة أنهم الآن في إجازة نصف العام الدراسي، وسط حضور أكثر من 80 ألف متفرج، وقدم خلال الحفل عددا كبيرا من أغاني ألبومه الجديد "فارق معاك" وأغاني ألبوماته السابقة وتفاعل الجمهور معه بالهتاف وترديد الأغاني معه.

ومن ناحية أخرى، طرح رامي صبري فيديو كليب من ألبومه الجديد لأغنية "وبقابل ناس"، من كلمات أحمد علي موسى، وألحان شادي حسن، وتوزيع طارق توكل، ومن إخراج هادي الباجوري وحقق نسب مشاهدة عالية.