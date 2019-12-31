حرصت الكاتبة دينا شرف الدين، على تهنئة زوجها الفنان أحمد عبد العزيز، بمناسبة العام الميلادي الجديد 2020. Advertisements ونشرت "شرف الدين"، صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، برفقة زوجها، مُعلقة عليها: "كل سنة و انت طيب زوجي الحبيب وحبيب الملايين.. كل سنة وأنت منور حياتنا.. كل سنة وأنت ناجح ومتألق.. كل سنة وأنت رمز للأخلاق وقدوة للأجيال".

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كانت هذه تفاصيل خبر زوجة أحمد عبدالعزيز تهنئه بالعام الجديد: كل سنة وأنت منور حياتنا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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