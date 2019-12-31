ماء زهور البرتقال.. ينبوع الجمال لبشرتك

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

أوردت مجلة “Brigitte” أن ماء زهور البرتقال يعد بمثابة ينبوع الجمال للبشرة؛ حيث يساعد في الحصول على بشرة نقية تشع نضارة وحيوية.

وأوضحت المجلة المعنية بالموضة والجمال، أن الماء المستخلص من زهور البرتقال يناسب كل أنواع البشرة، خاصة البشرة الجافة؛ حيث إنه يعمل على ترطيبها.

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كما يعمل ماء زهور البرتقال على تصغير حجم المسام وتهدئة البشرة المتهيجة وتخفيف الاحمرار وضبط الأس الهيدروجيني “pH” للبشرة، ما يساعد في الحصول على بشرة متجانسة وموحدة تنطق بالجمال والسحر.

وعن كيفية الاستخدام، أوضحت “Brigitte” أنه يمكن وضع ماء زهور البرتقال على البشرة بواسطة قطعة قطنية بعد التنظيف مساء وتركه لبعض الوقت حتى تمتصه البشرة جيدا.

ويمكن أيضا استخدام ماء زهور البرتقال كمزيل طبيعي للمكياج أو كإضافة استحمام للشعور بالاسترخاء والانتعاش بفضل رائحته المنعشة.