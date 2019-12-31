حتى لا تنخدع.. نصائح ضرورية قبل شراء أرضيات منزلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتبر أرضيات المنزل من أهم العناصر في الديكور، وتحتاج إلي دقة عند اختيارها ومعرفة كافية بأنواعها حتى لا تتعرض للخداع.

يقدم لكم الخليج 365، مجموعة من النصائح الهامة لمساعدتكم عند شراء أرضيات منازلكم، وفقًا لمهندس الديكور محمد الضبع:

- يفضل الذهاب إلي فروع أومعارض بيع أرضيات المنزل، الموثوق بها.

- قبل الشراء تأكد من تفاصيل الأرضيات وأنواعها، حتي لاتتعرض للخداع.

- ينصح بشراء الأرضيات فرز" أول"، فهي معروفة بجودتها الممتازة، وتجنب الفرز "الثاني أو الثالث " بسبب احتوائها على الكثير من العيوب.

- احرص على تحديد المساحة الكلية لمنزلك قبل الشراء، لتحصل على أرضيات المناسبة.

- يجب عليك تنسيق لون الأرضيات مع الجدران والأسقف، والأثاث.

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- يفضل شراء أرضيات يسهل تنظيفها .

- اختار أرضيات " جرانيت"، وتجنب النوع " المط"، حتي لا تقع عند السير عليها.

- اشتر أرضيات غرف النوم من نوع " باركيه"، وغرفة المعيشة من نوع "سيراميك".

- لايفضل شراء أرضيات " الرخام" للمطابخ، فبمجرد تعرضه لقطرات المياه يفقد قيمته.

ومن أشهر أنواع الأرضيات التي تضفي الأناقة والجمال:

- السيراميك: يعد من الأنواع العملية في أرضيات الديكور المنزلي، ويمكن استخدامه في كل غرف المنزل، ومن ألوانه الأحمر، الأصفر، الأخضر، الأسود،الأزرق، البني.

- الباركيه: يمنح منزلك الدفء والرفاهية، كما يصلح لاستخدامه في غرف النوم، ومن ألوانه: البني الداكن، البيج، الأوف وايت، النحاسي.

- الرخام : هو حجر طبيعي، يضفي على المنزل لمسة من الفخامة، ويتميز بنعومة سطحه، من ألوانه، البيج، الأخضر،الأسود، الأبيض، البني، الأصفر.