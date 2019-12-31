من زنزانة إلى فندق.. اسكتلندا تحول سجن قديم إلى بيت شباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-لمياء يسري:

حولت مدينة إدنبرة الاسكتلندية، أحد السجون والمحاكم القديمة الذي يعود إلى القرن التاسع عشر، إلى بيت شباب يمكن للزوار الإقامة به وخوض تجربة جديدة، بحسب ما أوضح موقع "انسايدر".

ويعود أقدم جزء من المبنى إلى عام 1693م ويتضمن المحكمة المحلية السابقة للمدينة، بالإضافة إلى زنزانات السجن ومرافق قاعة المحكمة.

يقع هذا السجن الذي تم تحويله إلى بيت الشباب في ساحة Parliament التاريخية في Edinburgh ، قبالة Royal Mile في العاصمة الاسكتلندية، ويمكن للزائرين تجربة الاستراحة والإقامة في المكان.

خلال فصل الشتاء، يمكن للضيوف حجز غرفة للنوم مقابل حوالي 15 دولارًا (240.37 جنيه مصري) في الليلة، وهو سعر معقول للإقامة في وسط مدينة إدنبرة.

وتحتوي الزنزانة على 200 سرير على شكل جراب مقسمة بين خمسة طوابق، ويمكن للضيف حجز غرفة نوم خاصة وكاملة مع أبواب تشبه السجن، المطلية بالحديد على الطراز القديم.

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وتتكلف الغرفة الخاصة للنوم، حوالي 60 دولار (962.98 جنيه مصري) في الليلة الواحدة خلال فصل الشتات.

الزنزانات مريحة وعصرية، ويدخلها الضوء من خلال النوافذ الأصلية للسجن والتي لم تتغير حتى الآن.

وتحتفظ الغرف البسيطة بالعديد من تفاصيل السجن القديم، بما في ذلك الأسقف الدائرية والنوافذ، مع فارق تجهيزها بوسائل الراحة الحديثة، ويمكن للزوار تناول وجبات الإفطار الاسكتلندي التقليدي، في مقهى السجن الفسيح.