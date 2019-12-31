أبرزها شرب العصائر بالشاليموه.. 4 نصائح غريبة لحماية صحة أسنانك (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي:

تعتبر الأسنان من الأجزاء الحساسة بجسم الإنسان، الأمر الذي يتطلب منا الاهتمام بنظافتها، عن طريق تفريشها بالفرشاة والمعجون بصورة يومية، خاصةً بعد تناول الحلويات، ولكن هناك بعض الإرشادات التي قد تبدو غريبة لبعض الأشخاص، على الرغم من فعاليتها في حماية الأسنان من التآكل والتلف.

يستعرض "الكونسلتو" في الصفحات التالية، قائمة بالنصائح الغريبة للعناية بصحة الأسنان، وفقًا لموقع "Colgate". اضغط هنا