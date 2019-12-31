مكياج عيون عصري... استوحيه من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - يشكل مكياج العيون نقطة الارتكاز في عملية تطبيق المكياج، فهو الخطوة الأساسية للحصول على مكياج مثالي يبرز جمال عينيك بطريقة راقية. لذلك، سنعرفك في هذا المقال الى مجموعة من أبرز أساليب مكياج العيون العصرية والمميزة، الملائمة لمختلف المناسبات، والتي استوحيناها من النجمات، لتختاري من بينها ما يعجبك.



مكياج عيون سموكي أزرق

مكياج عيون سموكي أزرق

إذا كنت من محبات مكياج العيون الدخاني، جربي هذه المرة مكياج العيون السموكي الأزرق على طريقة النجمة لوبيتا نيوغو Lupita Nyong'o، فالأزرق لون حيوي وجذاب ويلائم مختلف المناسبات. استخدمي ظلال العيون الزرقاء الداكنة فوق الجفن العلوي، واجعليها مسحوبة الى خارج العين بأسلوب السموكي، وحددي داخل باللون نفسه. أما أحمر الشفاه، فاعتمديه باللون النيود اللامع.

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مكياج عيون أحمر

مكياج عيون أحمر

إذا كنت من عاشقات اللون الأحمر، فلا تترددي في اعتماد مكياج العيون الأحمر الناعم، الذي يلاقي رواجاً كبيراً في الوقت الراهن. استوحيه من النجمة آيمي جاكسون Amy Jackson، بحيث تستخدمين ظلال العيون باللون الأحمر الخفيف على طول الجفن العلوي وعلى منبت الرمش السفلي، مع خط أيلاينر رفيع على طول خط الرمش العلوي. ولاكتمال الطلة، استخدمي الروج الأحمر الصارخ، فهو سيمنحك طلة أنثوية جذابة.



مكياج عيون ميتاليك غليتر

مكياج عيون ميتاليك غليتر

يعد الميتاليك والغليتر من أكثر صيحات الموضة رواجاً وانتشاراً في الوقت الراهن، وهما ملائمان جداً للسهرات والاحتفالات. انطلاقاً من ذلك، سيشكّل مكياج العيون الميتاليك الغليتر خياراً رائعاً لك، فاعتمديه على طريقة النجمة ستيلا ماكسويل Stella Maxwell، بحيث تحددين أولاً كامل العين بالكحل الأسود، ومن ثم تطبقين فوقه ظل العين السائل باللون الميتاليك الفضي. واحرصي على اعتماد الروج النيود القريب الى لون البشرة.

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مكياج عيون برقوقي

مكياج عيون برقوقي

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لتحصلي على مكياج عصري رائع خلال هذا الشتاء، فلا تترددي في اعتماد مكياج العيون البرقوقي على طريقة النجمة أوليفيا وايلد Olivia Wilde، لا سيما أن اللون البرقوقي يتربع على عرض موضة ألوان المكياج في هذا الموسم. طبقي ظلال العيون باللون البرقوقي اللامع على كامل الجفن العلوي وعلى طول خط الجفن السفلي، من ثم حددي داخل العين بالكحل الأسود، وطبقي أحمر الشفاه النيود الطبيعي اللامع.



مكياج عيون بني

مكياج عيون بني

إذا كنت من محبات مكياج العيون الداكن، لا تترددي هذا الشتاء، في اعتماد مكياج العيون البني الشوكولاته بأسلوب ناعم وغير معقد على طريقة النجمة ناتالي بورتمان، بحيث تعتمدين ظل العين البني الشوكولاته لتظليل العين، مع التركيز على زاوية العين الخارجية وتحت الجفن السفلي. كذلك، استخدمي أحمر الشفاه الأحمر الناري.

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