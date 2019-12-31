العلاجات المنزلية للتخلص من البثور

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - البثور هي واحدة من المشاكل الجلدية الشائعة للغاية، قد يعاني منها اشخاص من جميع الاعمار. عادة ما تكون ناجمة عن التغيرات الهرمونية في الجسم او بسبب انسداد مسام الجلد بالشوائب.



يمكنك علاج البثور باستخدام الطرق الطبيعية. صحيح قد لا تساعد هذه العلاجات في التخلص من البثور تمامًا، ولكنها قد تساعد في تقليل ظهورها واحمرارها بشرتنا بها غدد منتجة للزيوت تسمى الغدد الدهنية. في بعض الأحيان ، عند انسداد هذه الغدد ، يمكن أن تتسبب في ظهور بروز ملتهب مثل الدمامل الحمراء وتسمى البثور.



البثور هي من أعراض حب الشباب، لوحظ حدوثها على الوجه والظهر والكتفين والصدر بسبب وجود الغدد الدهنية في هذه المناطق. يمكن أن تحدث البثور في أي عمر ولكن من المرجح أن تظهر خلال فترة البلوغ بسبب التغيرات الهرمونية. هذا لأنه ، خلال فترة البلوغ ، يحدث تغير في إنتاج الهرمونات، هذا يسبب نشاط الغدد الدهنية وإنتاج مزيد من الزيوت.

فيما يلي بعض الطرق الطبيعية لعلاج البثور

1. زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي

من المعروف أن زيت شجرة الشاي له خواص مضادة للميكروبات. قد يساعد ذلك في الحد من الإصابة بالبثور. لكن لا تستخدمي زيت شجرة الشاي موضعياً إذا كنت تعاني من حساسية لأنه قد يسبب إحساسًا حارقًا على بشرتك.



الطريقة: امزج 2-3 قطرات من زيت شجرة الشاي مع زيت ناقل (زيت اللوز الحلو أو زيت الجوجوبا). ضعي هذا الخليط على البثور. اتركه لمدة ساعة قبل غسله. كرر هذه الوصفة مرة واحدة يوميا.

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2. زيت الأرغان

يحتوي زيت الأرغان على مجموعات نشطة بيولوجيًا من المركبات مثل الكاروتين ، زانثوفيل ، وتوكوفيرول التي لها خصائص مضادة للميكروبات، هذه الخصائص قد تساعد في الحد من العدوى حول البثرة ومنع انسداد المسام بسبب الزيوت. الطريقة: سوف تحتاجي إلى بضع قطرات من زيت الأرغان وزيت الناقل. امزجها و ضعها على البثرة باستخدام كرة قطن نظيفة. يمكنك القيام بذلك 3-4 مرات في اليوم.

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3. زيت الجوجوبا

خلطة طبيعية للقضاء على البثور

زيت الجوجوبا له خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للجراثيم. هذه الخصائص يمكن أن تساعد في التئام الجزء الملتهب الذي يحدث بسبب البثور ويمكن أن تمنع أيضًا حالات حب الشباب الخفيفة.



الطريقة: امزجي بضع قطرات من زيت الجوجوبا مع زيت ناقل مثل زيت اللوز الحلو. ضعي بعضًا من هذا الخليط على كرة قطنية وضعيه على البثرة. يمكنك القيام بذلك حوالي 3-4 مرات في اليوم.

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4. زيت الخروع

المكون الرئيسي لزيت الخروع هو حمض الريسينوليك ، الذي يحتوي على خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات، هذه الخصائص تساعد في تخفيف الالتهاب والعدوى حول البثرة.

قد يسبب زيت الخروع تهيجًا في أنواع معينة من البشرة. وبالتالي ، قومي بإجراء اختبار على جزء صغير من الجلد قبل استخدامه في المنطقة المصابة.

الطريقة: غلي بعض الماء لاستخدام البخار على وجهكِ. ضعي مزيجًا من زيت الخروع وزيت الزيتون واتركيه طوال الليل و ثم يُشطف جيدًا في الصباح. يمكنك القيام بذلك مرتين في الأسبوع.