أهم النصائح وأفضل الأقنعة لشد الوجه المترهل

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - تعمل المرأة جاهدة لتأجيل ظهور التجاعيد ما استطاعت، وهي تستخدم لهذه الغاية الكريمات ومنتجات العناية بالبشرة، كما أنها تصنع أقنعة منزلية عبر خلطات طبيعية لشد الوجه المترهل بعيدا عن التكلفة الباهظة للكريمات الكيميائية الجاهزة.

إليكِ في ما يلي أفضل كريم منزلي لشد الوجه المترهل بالإضافة إلى نصائح لتأخير تجاعيد البشرة.

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ماسكات شد الوجه





ماسك الفازلين والعسل

ماسك الفازلين

المكونات:

ملعقتين صغيرتين من الفازلين

ملعقة صغيرة من العسل

صفار بيضة

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو





الطريقة:

ذوّبي الفازلين عن طريق استخدام بخار الماء، وسيصبح سائلاً خلال بضع دقائق، ثم رفعيه عن النار وأضيفي المكونات الأخرى: صفار البيضة والزيت والعسل.

احرصي على خلط المكونات جيداً للحصول على مزيج متجانس. حين تنتهين، يكون كريمك السحري جاهزاً.

ضعيه على بشرتك عن طريق التدليك بلطف. اتركيه 30 دقيقة وبعد ذلك أزيلي الكريم بمنديل ورقي رطب.



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ماسك الألوفيرا والخيار

ماسك الألوفيرا



المكونات:

مئة غرام من جل الألوفيرا

مئة غرام من الخيار

كمية ملائمة من الماء المقطر



الطريقة:

في الخلاط الكهربائي، اطحني جيداً الخيار مع جل الألوفيرا. من ثم، أضيفي الماء المقطر بشكل تدريجي الى الخليط، الى أن تحصلي على خليط ذي قوام كريمي. بعدها ضعي الكريم في زجاجة نظيفة ومعقمة.

ادهني بشرتك يومياً قبل النوم بهذا المنتج واتركيه حتى صباح اليوم التالي.



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ماسك الحليب والليمون

ماسك الحليب



المكوّنات:

كمية من عصير الليمون

كمية من قشطة الحليب



الطريقة:

يُمزج المكوّنان معاً، ثمّ يُوضع المزيج على البشرة ويُترك لمدّة 15 دقيقة، ثمّ يُغسل بالماء الفاتر.

تُكرر هذه العملية يومياً لمدّة شهر؛ للحصول على أفضل النتائج.



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نصائح لمنع تجاعيد البشرة

منع تجاعيد البشرة

1- الإكثار من شرب الماء: يحدّ الماء من ظهور التجاعيد الجديدة، لذلك يُنصَح بشرب كمية كافية من الماء يومياً؛ بما يعادل 8 أكواب؛ وذلك لأنّه يُحافظ على رطوبة البشرة.

2- تصحيح وضعية النوم: وضعية النوم الخاطئة ليلاً تساهم بشكل كبير في تكوّن التجاعيد وترهل بشرة الوجه، وللتقليل من فرص ظهورها ينصح بالنوم على الظهر والحرص على ساعات نوم كافية.

3- تناول الأسماك: السمك مصدر جيد للبروتينات والأحماض الدهنية غير المشبعة كالأوميجا 3 وهي عناصر هامة للغاية للحفاظ على صحة البشرة ونضارتها وشبابها لذا ينبغي تناول الأسماك مرتين على الأقل أسبوعياً.

4- استخدام النظارات: إنّ تقلص العضلات حول العينين باستمرار يؤدي مع الوقت إلى ظهور علامات على سطح الجلد تزداد عمقاً وتتحول إلى تجاعيد، لهذا يجب استخدام النظارات الطبية في حالة ضعف والنظارات الشمسية أيضاً لتجنب تقلص عضلات الوجه بسبب شدة ضوء الشمس.

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5- اختيار مستحضرات مناسبة للعناية بالبشرة: تجنب استخدام منتجات البشرة التي تحتوي على الكحول إذ يُنصَح باختيار المنتجات التي تحتوي على الماء بدلاً منها؛ لأنّها بعكس الماء تجفّف الجلد، ويمكن أن تكون سبباً في ظهور التجاعيد، عليكِ أن تنتقي الأنواع التي تحتوي على حمض الألفا هيدروكسي والريتينول.

6- عدم الإكثار من غسل الوجه: الغسيل المفرط للوجه يقوم بإزالة الزيوت الطبيعية التي تفرزها البشرة مما يساهم في زيادة فرص ظهور الخطوط الرفيعة نتيجة جفاف البشرة، ولهذا يجب تجنب استخدام أنواع الصابون العادية واستخدام رغوة خاصة بالبشرة بما يتناسب مع نوع بشرتك.

7- تجنّب أشعة الشمس والتدخين: من أهم عوامل إصابة البشرة بالشيخوخة المبكرة التعرض المستمر إلى أشعة الشمس والتدخين، فهذان العاملان يساهمان في ظهور التجاعيد مبكراً بشكل ملحوظ مما يجعلك تبدين أكبر من عمرك الحقيقي.

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