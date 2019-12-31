ماسك الحلزون لبشرة نقية ومشرقة.. هل تجرئين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - هل كنتِ تتصوّرين أنّ لعاب الحلزون واحد من أهم طرق العناية بالبشرة؟! كلّ ما عليكِ فعله هو أن تأتي بحلزونٍ حيٍّ وتجعليه يمشي على وجهكِ! فهل تجرئين؟ قد تتخطّين الخوف وحالة الاشمئزاز التي يسببها هذا الكائن الهلامي إذا اطّلعتي على المنافع الجمالية الجمّة التي يعود بها على بشرتكِ.. فقد كشفت العلاجات اليابانية أنّ الحلزون هو مصدر أساسي لتجميل البشرة، ويشير الخبراء إلى أنّ الحلزون قادر على علاج كلّ الأمراض الجلدية الشديدة، بشكل طبيعي وطويل الأمد، إذ إن إفرازاته خالية من الموادّ الكيميائية.

اقرإي أيضًا: أفضل قناع للوجه الجاف بالعسل



وتحتوي المادة اللزجة التي يفرزها الحلزون على العديد من الفيتامينات والألياف والمعادن التي تحتاجها البشرة لعلاج آثار الحبوب والكلف والبقع السوداء والنمش، وآثار حروق الشمس. كما يعالج أيضا الندبات القديمة، ويستخدم كواقي من حرارة الشمس القوية، وخاصة في أيام الصيف.



ماسك لعاب الحلزون

لعاب الحلزون

للمرأة التي لن تستطيع تجاوز مخاوفها أو ربما حالة القرف التي يسببها الحلزون المتحرك على وجهها إليكِ الحل، إذ يمكنكِ مزج لعاب الحلزون مع المادة اللّزجة الموجودة في الصبار والعسل، للحصول على جيل شفاف يوضع على البشرة.

ويستخرج اللعاب عن طريق وضع الحلزون في وعاء به مزيج من ملح وخل، وتركه مدة عشر دقائق حتى يطرح المادة اللزجة ويضاف اليها نفس المقدار من المادة اللزجة الموجودة في الصبار والتي تحصلين عليها بشق الصبار واستخراجها منه ويضاف العسل الطبيعي إلى العناصر ويخلط جيداً فيصبح الجيل جاهزاً للاستعمال، وسوف يؤدي إلى نتيجة رائعة.



اقرإي أيضًا: تقشير البشرة بأفضل المكونات الطبيعية الآمنة



فوائد الحلزون للبشرة

لعاب الحلزون



1- علاج حب الشباب

يساعد لعاب الحلزون البشرة على التخلص من الميكروبات الضارة وفتح المسام التي تؤدي الى حب الشباب، فهو يعمل كمطهر ومنظف للأوساخ التي تتراكم على الوجه وتسد المسام. إلى جانب هذا، فهو يساعد على التخلص من العلامات التي تتركها الحبوب على الوجه إذا تم استخدامه بانتظام.



2- إزالة التجاعيد ومنع ظهورها

الحلزون على إفراز مادة الإيلاستين التي تُعد من المواد الهامة لمكافحة الخطوط الرفيعة والتجاعيد غير المرغوب فيها.

Advertisements



3- الترطيب

لعاب الحلزون يستخدم كمرطب ذو قامة خفيفة وفعّالة، فهو مناسب لكل أنواع البشرة ويعمل على تنشيطها لإفراز الكولاجين مما يساعد على تجديد خلايا الجلد لإطلالة مشرقة.



4- توحيد لون البشرة

التَصبغ هي واحدة من أشهر المشكلات الجلدية التي تواجهها السيدات في الشرق الأوسط نتيجة عوامل خارجية مختلفة، جربي الحلزون للقضاء على الهالات السوداء وتوحيد لون البشرة وإزالة الكلف والهالات السوداء.

اقرإي أيضًا: أفضل صابون للبشرة الجافة والحساسة



نصائح هامة قبل استخدام الحلزون على البشرة

لعاب الحلزون



1- الحلزون، الذي يُستخدم للعلاج، يُربّى بشكل مخصّص وصحيّ، ولا يأكل سوى الفواكه والخُضر.

1- يجب الحرص على تغيير الطين الذي يعيش به الحلزون من آنٍ لآخر، لأنه بيئة رطبة وجاذبة للبكتيريا، التي تهدد البشرة ببعض المشكلات الصحية.

2- المواظبة على تعريض الطين الذي يعيش به الحلزون إلى أشعة الشمس بشكلٍ يومي، للقضاء على البكتيريا التي تنمو به.

اقرإي أيضًا: أبرز 3 ماسكات من البقدونس لتفتيح لون البشرة

3- عدم خضوع البشرة لجلسات الحلزون أكثر من مرتين يوميًا، لأن تكرار ملامسة الجلد للسائل الهلامي الذي يفرزه قد يتسبب في الإصابة بإلتهابات شديدة.

4- تنظيف البشرة جيدًا بالمياه قبل استخدام الحلزون، لتجنب الإصابة بالالتهابات الجلدية.

5- استخدام الحلزون مرة واحدة على الوجه، وبعدها يُترك لمدّة 4 أيام قبل معاودة استخدامه. هذا يضمن نظافة التقنية، وعدم انتقال الأمراض الجلدية من شخص إلى آخر.

اقرإي أيضًا: طرق إزالة النمش من الوجه.. ونصائح للوقاية منه