عطور 2020... ستعشقين رائحتها من الاستخدام الأول

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - كثيرات من النساء يطرحن السؤال التالي: كيف يمكننا اختيار أفضل العطور؟ لا سيما أن الدور العالمية تصدر بشكل دوري عطوراً جديدة تختلف من حيث النغمات، مما يوقع المرأة في حيرة من أمرها عند أخذها القرار باعتماد عطر جديد. فسواء كنت من محبات روائح الحمضيات أو الأزهار أو الروائح الحلوة أو تلك القوية والدافئة، سنعرفك الى أفضل عطور 2020 لتختاري من بينها ما يعجبك.



Estee Lauder Beautiful Belle Love Eau De Parfum

Estee Lauder Beautiful Belle Love

إذا كنت من عاشقات رائحة الزهور، فإن هذا العطر الجديد من Estee Lauder، هو الخيار الأمثل لك، فهو مزيج دافئ وغني من الأزهار. هذا العطر مستوحى من رحلة الحب الحديثة ، ويتميز بمكونات مستمدة من جميع أنحاء العالم. فإضافة الى الأزهار، يحتوي هذا العطر على الفانيليا والعنبر والبرتقال التركي.

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Kilian Good Girl Gone Bad

Kilian Good Girl Gone Bad

إنه عطر زهري – فاكهي، يعتمد في تركيبته على روائح الأزهار الفاتنة مثل أزهار البرتقال، والمشمش الطازج. يضفي هذا العطر لمسة من الأناقة والتميز على إطلالتك، وبإمكانك اعتماده في كافة الأوقات، فرائحته التي تدوم طويلاً ستلفت الأنظار إليك في كل مكان.



Chloé Signature Xmas Set Eau de Parfum

Chloé Signature Xmas Set Eau de Parfum

يعد هذا العطر مزيجاً رائعاً من الزهور والعنبر. وما يميز رائحة هذا العطر، أنها خفيفة وناعمة وطويلة الأمد في الوقت نفسه، مما يجعله خياراً لأوقات النهار والليل على حد سواء، ففي الأحوال كافة سيضفي على إطلالتك لمسة راقية جداً وجذابة.

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Jo Malone London Lime Basil & Mandarin Cologne

Jo Malone London Lime Basil & Mandarin Cologne

إنه عطر منعش سيجعلك تحلمين بأيام الصيف الحارة. يعتمد هذا العطر في تركيبته على الماندرين والريحان والزعتر الأبيض. فإن كنت من محبات العطور ذات الرائحة المنعشة التي تدوم طويلاً، فلا تترددي في تجربة هذا العطر الجديد من علامة Joe Malone.



Gucci Guilty Eau de Parfum For Her

Gucci Guilty Eau de Parfum For Her

هذا العطر الجديد من قوتشي مثالي لدائمات التجول والسفر، فهو يأتي مع مضاد للتعرق يجعل رائحتك آسرة في جميع الأوقات. وهو عبارة عن مزيج من روائح التوابل الشرقية والأزهار، وهذه النغمات المتاقضة تجعل من هذا العطر ذا رائحة غامضة تضفي السحر على إطلالتك.

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