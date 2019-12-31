نجمات عربيات تألقن في فساتين زهير مراد في 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - عندما نتحدث عن تصميم خاص بـ زهير مراد Zuhair Murad فنحن نتحدث عن الأنوثة مع الفخامة، مع لمسات من العصرية، ولهذا فإنّ أعماله الإبداعية دائمًا ما تكون من الخيارات المفضلة بالنسبة للنساء بشكل عام، والنجمات بشكل خاص، لا سيما في المناسبات الكبيرة أو على السجادة الحمراء، وفي عام 2019 رصدنا عددًا كبيرًا من اطلالات النجمات العربيات الرائعة، التي حملت توقيع زهير مراد في مناسبات محلية وعالمية، وقد جمعنا بالصور أبرز صور هذه الاطلالات لتختاري الأجمل والأكثر تميزًا برأيكِ.



درة زروق في فستان أزرق من زهير مراد

درة زروق في فستان باللون الأزرق من زهير مراد





كان لـ درة زروق عدد كبير من الاطلالات الرائعة هذا العام، ومنها اطلالاتها التي اعتمدتها في مهرجان الجونة السينمائي والتي اختارت فيها فستان سهرة من زهير مراد Zuhair Murad باللون الأزرق الفاتح، من دون أكمام مع كشكش على الكتف، خصره مزين بحزام معدني باللون الفضي، وله ذيل طويل من الخلف، وقد اختارت معه مجوهرات ماسية ناعمة.



سيرين عبد النور في فستان أحمر من زهير مراد

سيرين عبد النور في فستان باللون الأحمر من زهير مراد





اطلالة ملكية تألقت بها سيرين عبد النور في فستان باللون الأحمر من زهير مراد Zuhair Murad مصنوع من قماش التول المطرز بزخارف ذات طابع شرقي، قصته أنيقة محددة الخصر مع أكمام على شكل كاب وصل طولها حد الأرض، وقد زينت اللوك بمجوهرات بارزة عبارة عن خواتم وأقراط من الماس.

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نادين نجيم في فستان بكتف واحدة من زهير مراد

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نادين نجيم في فستان كتف واحد من زهير مراد



نادين نجيم كانت مُقلّة في اطلالاتها هذا العام، لكن في كل مناسبة حضرتها كانت حريصة فيها على اختيار فستان من زهير مراد Zuhair Murad، مثل اطلالتها المميزة هنا في فستان سهرة براق باللون الأبيض بقصة الكتف الواحدة، نسقت معه شنطة يد ميتالك باللون الفضي من بولغاري Bulgari، وصندلًا براقًا من الكريستال.





أحلام في فستان باللون الأخضر

أحلام في فستان باللون الأخضر من زهير مراد





لا أحد يستطيع أن ينكر التعاون الناجح بين أحلام وزهير مراد Zuhair Murad الذي أثمر عددًا من الاطلالات المميزة لها، منها هذه الاطلالة التي اختارت فيها فستانًا فاخرًا باللون الأخضر، بقصة مميزة محددة الخصر بحزام من الساتان وأكمام طويلة منسدلة ذات طابع شرقي، وقد نسقت معه مجوهرات ماسية بارزة.



اطلالات مميزة رصدناها للنجمات العربيات في مناسبات مختلفة منها المحلية ومنها العالمية، وقد حملت توقيع دار إيلي صعب Elie Saab، شاهدي الصور واختاري الاطلالة الأجمل برأيكِ.

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