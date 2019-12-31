أجمل إطلالات روان بن حسين في عيد ميلادها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - احتفلت أمس الفاشينيستا الكويتية روان بعيد ميلادها، ولابد من أن هذه المناسبة هذا العام خاصة جداً بالنسبة لها، وذلك أنها حامل بطفلتها الأولى. وبهذه المناسبة جمعنا بالصور أبرز وأجمل إطلالات اعتمدتها روان في مناسبات مختلفة، منها إطلالات الستريت ستايل، وإطلالات خلال أسابيع الموضة، وإطلالات في الحفلات الرسمية، وإطلالاتها أيضاً أثناء الحمل، التي أظهرت التغيرات التي طرأت على قوامها خلال هذه الفترة.

ومن المعروف عن أسلوب روان في الموضة، أنه أنثوي مع لمسات من العصرية تعتمدها بشكل يتناسب مع سنها الشابة، كما أنها دائماً ما تنوّع في خيارتها حسب المناسبة. وإليك بالصور أجمل إطلالات روان بمناسبة عيد ميلادها.



تنسيق شبابي في الجينز والبليزر اعتمدته روان

تنسيق أنيق في البليزر اعتمدته روان بن حسين



بالرغم من بساطة هذه الإطلالة، غير أنها بدت جميلة وأنيقة وفيها لمسات من العصرية، حيث استوحتها روان من حقبة السبعينات، واختارت فيها بنطلون جينز أزرق بقصة أرجل واسعة مع توب ياقة عالية بيضاء، ومن فوقها بليزر مقلم باللون البيج، وأكملت اللوك بحقيبة يد من الجلد باللون العسلي وحذاء كاحل كعب عال أبيض.





لوك أنثوي في الفستان تألقت به روان

روان أنيقة في فستان باللون الرمادي





لوك ناعم اعتمدته روان لأحد المشاوير الصباحية، أبرز أنوثتها بطريقة مميزة، وقد اختارت فيه فستان ماكسي بليسيه باللون الرمادي الداكن، قصته منسدلة وأكمامه طويلة، وقد اختارت معه حقيبة يد من الجلد باللون الفضي الميتالك من ديور Dior وأضافت لمسات حيوية للوك من خلال الحذاء الأخضر الذي نسقته معه.

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جمبسوت أسود براق تألقت به روان

جمبسوت أسود براق





كثيراً ما تختار روان اللون الأسود لإطلالاتها الرسمية، مثل هذا اللوك الفاخر الذي اعتمدته لإحدى المناسبات المسائية، وكان عبارة عن جمبسوت باللون الأسود من الأعلى مصنوع من قماش الشيفون المطرز بالترتر البراق، ومن ثم بنطلون أسود بقصة أرجل واسعة من الأسفل، وقد زينت اللوك ببعض المجموهرات الناعمة.





روان في فستان ميتالك باللون الأزرق

روان في فستان ميتالك باللون الأزرق





أعلنت روان عن حملها بشكل رسمي من خلال هذه الصورة الجميلة التي نشرتها على حسابها الخاص على انستقرام، والتي اختارت فيها فستانا باللون الأزرق الميتالك مصنوع من قماش الشيفون اللامع بقصة متصالبة عند الصدر وأكمام طويلة. وقد بدت فيه مشرقة ومتألقة.



في عيد ميلاد الفاشينيستا الكويتية روان، شاهدي أجمل إطلالاتها التي اعتمدتها في مناسبات مختلفة قبل وبعد الحمل، واختاري الإطلالة الأجمل برأيك.

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