فساتين نانسي عجرم وحِيل تزيد من طولها

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - باتت نانسي عجرم واحدة من أيقونات الأناقة في الوطن العربي، بفضل اطلالاتها الناعمة التي لا تفتقر إلى الفخامة، النجمة اللبنانية التي تختار أزياءها من مجموعات كبريات الدور العالمية واللبنانية، تحرص دائمًا على اختيار الفساتين التي تُظهرها بقامة ممشوقة ومثالية، وفي سبيل ذلك تتبع بعض الحيل التي نكشفها لكِ في النقاط التالية.



فساتين نانسي عجرم مستقيمة القصة

فساتين نانسي عجرم مستقيمة القصة



تفضل نانسي عجرم فساتين السهرة المصممة بقصة مستقيمة محددة للقامة، وعادة ما تختارها بتطريز عمودي وشق على أحد جانبي التنورة، لتُبرز طول قامتها، لا سيما منطقة الساقين، أفضل من قدّم للنجمة اللبنانية هذه الموديلات، كان المصمم العالمي إيلي صعب Elie Saab.

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فساتين نانسي عجرم القصيرة

فساتين نانسي عجرم القصيرة



تعشق نانسي عجرم فساتين السهرة القصيرة التي تكشف الركبة، وتختارها باللون الأسود المفضل لديها، أو بتفاصيل لامعة كما في الموديل الذي تألقت به مؤخرًا من توقيع إيلي صعب Elie Saab، تساعد الفساتين القصيرة في إطالة الساقين، لا سيما اذا نُسقت مع أحذية بيج بلون الجلد Nude shoes.

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فساتين نانسي عجرم باللون البيج

فساتين نانسي عجرم باللون البيج



تبنّت نانسي عجرم صيحة الفساتين المصممة بألوان ترابية قريبة للون البشرة، وهى من أشهر الحِيل التي ينصح بها خبراء الموضة، للحصول على قامة ممشوقة بخاصة إذا كانت مزدانة بكشاكش أو تطريز ناعم، بشكل عمودي، مثل الموديلات التي ظهرت بها النجمة اللبنانية في 2019 من مجموعات جورج حبيقة Georges Hobeika ودار فالنتينو Valentino.

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فساتين نانسي عجرم بقصة A Line

فساتين نانسي عجرم بقصة A Line



تتمسك النجمة اللبنانية بفساتين السهرة المصممة بقصة A Line الرائجة، ويزيد هذا الستايل من طول القامة القصيرة، في أغلب الأحيان تختار نانسي عجرم موديلات بقبة V Neck لتطيل منطقة الرقبة أيضًا.

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