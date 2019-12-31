أزياء مزيّنة بالثنيات لإطلالة أنثوية جذابة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - من المعروف عن الأزياء التي تزيّنها الثنيات، وخاصة التنانير والفساتين، قدرتها على إضفاء مزيد من الأنوثة والرقّة على إطلالاتك. ستجدينها بكثرة في مجموعات الموسم المقبل حيث أنها ظهرت كواحدة من أبرز صيحات الشتاء الرائجة.

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شعر وماكياج Velvet Management؛ ملابس وإكسسوارات: TOD’S، SIYU، STEFANO MORTARI، LIVIANA CONTI ERMANNO SCERVINO، MAISON LENER، JOSEPH ، OTTOTREDICI ، LE MOKI ، ULTRACHIC

فستان من Ermanno Scervino. السعر 1187 $

معطف من Joseph. السعر 1293 $





تنورة من Liviana Conti. السعر 490 $

توب من Ermanno Scervino. السعر 371 $

معطف من Maison Lener. السعر 795 $

حذاء من Tod’s. السعر 663 $



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تنورة مزيّنة بالمربّعات. السعر 696 $

قميص مزيّن بالمربّعات. السعر 616 $

كلاهما من Fay

حقيبة من الجلد البني. السعر 1280 $

حذاء من الشاموا البني. السعر 795 $

كلاهما من Tod’s





تنورة من Siyu. السعر 298 $

توب من Stefano Mortari. السعر 550 $

حذاء من Tod’s. السعر 663 $

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تنورة من Liviana Conti. السعر 424 $

قميص من Fay. السر 464 $

وشاح من Ottotredici. السعر 232 $

حقيبة من Le Moki. السعر 424 $

حذاء من Tod’s. السعر 530 $



فستان من Ermanno Scervino. السعر 1193 $

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