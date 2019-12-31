عبايات متنوعة من وحي الفاشينيستا فاطمة المازمي

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كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - مدونة الموضة الإماراتية فاطمة المازمي واحدة من الفاشينيستات اللاتي يعتمدن على أزياء العبايات بشكل كبير، وقليل ما تختار ارتداء تصاميم أخرى، لهذا هي ملهمة للصبايا اللاتي يبحثن عن موديلات مختلفة للعبايات.
ولهذا اخترنا لكِ مجموعة من عبايات متنوعة بتصاميم وألوان مختلفة من وحي الفاشينيستا فاطمة المازمي.
العبايه البيضاء مع الأكمام الملونة بلمسة لامعة
بأجدد اطلالتها ظهرت مدونة الموضة فاطمة المازمي بعبايه بيضاء مُبهجة، مع أكمام ملونة واسعة أضافت لمسة شبابية للعبايه، لفتنا تنسيقها للفستان تحت العبايه مع اختيار حزام الخصر.
وكذلك اختارت الشنطة الميني المستطيلة لتكون عنوان اللوك الكلاسيكي مع موديل العبايه البسيط.
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العبايه السوداء مع لمسة بسيطة من التارتان
مع ظهور موضة التارتان بقوة هذا الموسم، من الممكن أن تناسبكِ العبايه من فاطمة المازمي، مع أطراف بروسومات الكاروهات البسيطة بلوني الأبيض مع الأسود على جانبي العبايه، لستايل يجمع بين النمط الكلاسيكي والعصري، وكذلك اختارت لفة الحجاب بنفس فكرة العبايه، لاطلالة محايدة.
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العبايه السوداء مع تطريزات الورود
أعجبنا كيف اختارت العبايه السوداء المطرزة بالورود البيضاء بطريقة بارزة، وكيف نسقتها مع شنطة ميني باللون الخردلي، ليكسر حيادية اللون ويضيف لمسة شبابية للوك، وهذه الفكرة ننصح بها الصبايا فوق سن الثلاثين لاعتمادها مع العبايات الفخمة.
العبايه الشيفون باللون الأحمر الطوبي
هذه الدرجة من اللون الأحمر الطوبي تناسب كل الصبايا خاصًة السمراوات، اختارتها فاطمة المازمي بخامة الشيفون الناعمة، مع موديل واسع لا يكشف عيوب الجسم، ولفتنا كيف اعتمدت لفة الحجاب العريضة والطويلة لاطلالة تناسب أكثر الاحتشام.
إليكِ موديلات عبايات متنوعة من فاطمة المازمي، هل أعجبتكِ؟.
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