شنط أنيقة نسقيها مع عبايتكِ الشتوية ستعجبكِ بالتأكيد

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 31 ديسمبر 2019 04:41 مساءً - العبايات الشتوية تحتاج إلى موديلات مميزة من الشنط العصرية لاطلالة متجانسة في شتاء 2020، ولهذا اخترناها لكِ من أشهر بيوت الأزياء العالمية لشتاء الموسم، لأن التركيز لا يكون على ملابس الأزياء فقط، بل تكون الشنط لها نصيب كبير من لفت انتباه الجميع، وهو ما يجعلكِ تفكرين في اختيار الشنطة المناسبة مع عبايتكِ الشتوية.

شنطة الـ Pouch Bag من Bottega Veneta



شنطة الـ Pouch Bag من Bottega Veneta





ظهرت موضة شنطة البوتش الصيف الماضي بقوة، شاهدناها بازياء الشوارع، واعتمدتها مدونات الموضة باطلالتهن بموقع تبادل الصور انستقرام، تحديدًا الشنط من Bottega Veneta التي أعادت إحياء موديلات الحقائب من دون يد قادمة من فترة الستينات والسبعينات.

يمكنكِ اختيار شنطة Pouch Bag مع العبايه الكلاسيكية، ولكن لمناسباتكِ النهارية المهمة، اختاري منها الدرجات الفاقعة إن كنتِ سترتدين عبايه بلون بسيط وهاديء، وترغبين في لون يكسر اللوك المحايد.

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شنطة الصندوق من Oscar de la Renta

شنطة الصندوق من Oscar de la Renta



أما هذا الموديل من الشنطة الصندوق كالتي صممتها دار أوسكار دو لارنتا، فهي مناسبة أكثر للعبايات السواريه، ولكن البسيطة منها، كالعبايه باللون الأسود مع خامة الفيلفت مثلًا، خاصًة تلك الموديلات ذات اليد الواسعة البسيطة، حتى تبرزين جمال تصميم الشنطة الفخمة.

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الشنط بنقشة الـ houndstooth من Chanel

الشنط بنقشة الـ houndstooth من Chanel





أما الشنط بنقشة الـ houndstooth فنتوقع أن تصبح الأكثر رواجًا هذا الموسم، وأبدعتها دار شانيل ليس على الشنط فقط بل شاهدناها على الكثير من التصاميم.

اعتمديها مع العبايات الملونة لاسيما من خامة الساتان الحريرية أو العبايات الجاكار للمسة أكثر فخامة تناسب حقيبتكِ، أو جربيها مع العبايات المفتوحة البيضاء لمشاويركِ النهارية المميزة.

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شنطة اليد الميني الملونة من Louis Vuitton

شنطة اليد الميني الملونة من Louis Vuitton





بينما هذه الشنطة فهي تناسب الكثير من العبايات لديكِ، حتى وإن لم تشعري أنه هناك تناغم في الألوان، فنقشة لويس فيتتون الشهيرة، تلائم الكثير من القطع والأزياء، ولن نستثني منها بالطبع موديلات العبايات.

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