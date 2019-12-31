بصور و"خرزة زرقا".. محمد عنتر يغازل زوجته: يارب يخليكي ليا

بـ3 صور في مناسبات مختلفة، وجه اللاعب محمد عنتر، صانع ألعاب الزمالك، رسالة إلى زوجته دنيا الحلو، الشهيرة بحسناء الزمالك، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، بالتزامن مع احتفالات رأس السنة الميلادية.

وكتب "عنتر": "القلب الطيب بجد.. يارب يخليكي ليا يا أغلى وأجمل وأحن قلب في الدنيا، يا أجمل دنيا"، متابعا: "كل سنة وأنتى طيبة ومعايا على طول يا حبيبت قلبى وربنا يقومك ليا بسلامة يارب"، مرفقا "إيموشن" على هيئة "خرزة زرقا"، وأغلق التعليقات.

وخلال الساعات الماضية، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي مع المنشور والمواد المصورة، التي تجاوزت الـ5 آلاف تسجيل إعجاب.

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وكان الثنائي احتفلا بعقد قرانهما، في مارس الماضي، في حفل عائلي، وتألقت "الحلو" بفستان أبيض قصير بدون أكمام، مع شعر منسدل ومكياج بسيط، في حين تخلى "عنتر" عن البدلة، وظهر بقميص أبيض مع بنطلون، وفي يونيو الماضي، شاركت "حسناء الزمالك" متابعيها عبر "إنستجرام"، بصورة بفستان زفاف أبيض اللون ولامع.