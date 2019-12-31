تنسيقات للخريف من كارلا حدادبشكل أنيق وعصري

تتميز الإعلامية وعارضة الأزياء اللبنانية كارلا حداد بتنسيقاتها الأنيقة والعصرية، ومؤخرًا ظهرت بعدة تنسيقات مذهلة يمكنك أن تستوحي منها أفكارًا لتودعي بها فصل الخريف الحالي.

لإطلالة عصرية، ظهرت كارلا بقميص زهري مميز وبنطال واسع بدرجة مميزة من الأخضر، وأكملت إطلالتها بحقيبة خضراء، وبمظهر عملي تميزت بقميص أبيض وبنطال أسود تكسوه اللمعة وكسرت لون الإطلالة بحذاء أخضر بكعب، وتألقت من خلال برنامجها الحالي بفستان ضيق طويل بأكمام طويلة ملون بالأبيض والأزرق والأسود، وارتدت قميصًا أصفر طويلًا مزين بكتابات وجاكيت جينز طويل مع حذاء ببوت.

أزياء يومية عصرية من كارلا حداد

كما تزينت ببليزر أبيض وبنطال واسع باللون الأبيض لمظهر عملي بسيط، وفي لوك أنيق وأنثوي تجملت ببنطال فضي واسع بحزام وبلوزة سوداء مزينة بقماش جلد من الأطراف، ونسَّقت تيشريت أبيض بكتابات سوداء مع بنطال جينز ومعطف أصفر طويل لإطلالة شبابية، واختارت لمظهر عملي بليزر رماديًّا وبنطالًا وبلوزة باللون الأسود، وظهرت في إطلالة أنثوية بجمبسوت أسود جلد مزين بحزام وحذاء طويل، وتأنقت بتيشيرت أسود وبنطال رمادي ومعطف طويل؛ لمظهر يحمع ما بين العصري والعملي.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

اعتمدي صيحة الجمبسوت بقصات وألوان مختلفة لإطلالة عصرية وأنيقة مميزة

تألَّقي بإطلالة عصرية مستوحاة من الستايل البوهيمي