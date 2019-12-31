عاصرت 3 سلاطين عثمانيين.. وفاة أقدم معمرة تركية عن عمر 113 عاما

فارقت الحياة المعمرة التركية، عائشة أوتشار، اليوم، عن عمر ناهز الـ113، حيث كانت من مواليد عام 1907، والتي عاصرت الكثير من الملوك والأمراء، والتي تعتبر صاحبة أقدم تاريخ ميلاد مسجل في تركيا، وأعلن رئيس مدينة "مينتيشة"، خبر وفاتها في الخامسة صباحًا، حيث قال: "كنت أتابع وضعها الصحى باستمرار، عائشة أوتشار جدتنا رحمها الله، لقد فقدت ولاية موجلا ذاكرة حية مهمة"، وفقًا لوسائل الإعلام التركية.

ويقدم هُن معلومات عن المعمرة التركية، عائشة أوتشار، في السطور التالية.

- ولدت عائشة أوتشار، في عام 1907، في عهد السلطان العثماني الثاني عبدالحميد الثاني، الذي وصل حكمه إلى عام 1909.

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- عاصرت 3 سلاطين عثمانيين و13 رئيسًا تركيًا و27 رئيس وزراء.

- بعد انهيار الدولة العثمانية، اختفت أوتشار، بعد انقضاء عهد السلطان العثماني عبد المجيد الثاني الذي تولى الحكم بين عامي 1922 إلى 1924.

- عاشت أوتشار في حي "جولازي" بمدينة "مينتيشة" الواقعة بولاية "موجلا" التركية جنوب غربي البلاد، ولها ابنتان، البكر تبلغ من العمر 92 عاما، والثانية 89 عاما، وكانتا تسهران على خدمتها ورعايتها.