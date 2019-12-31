"لو لسه مجبتهاش".. نصائح لشراء شجرة عيد الميلاد المناسبة

ترغب بعض الأسر في شراء شجرة الميلاد ليلة رأس السنة، كـ"الديكور" الأخير، قبل احتفالهم بتلك المناسبة، التي تجمع العائلة والأصدقاء.

ونصح ستيف جاي، الخبير في أشجار عيد الميلاد بمركز "دوبيز جاردن"، بضرورة اختيار شجرة زاهية اللون تم قطعها حديثًا، لذا يجب هز الأوراق أولاً، فإذا تساقطت، فلا يجب شراؤها، ويُفضل أن يبلغ طولها حوالي 15 سم، مشيرًا إلى ارتداء قفاز عند حملها من المحل إلى السيارة أو المنزل، حيث يمكن لأوراقها جرح اليد.

وأوصى بوضع الشجرة في مكان جيد التهوية بعيدًا عن أماكن لعب وتحرك الأطفال، كذلك تجنب وضعها بالقرب من المواقد، حتى لا تجف أو تزيد من اشتعال أي حريق محتمل حدوثه بالمنزل.

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وحول كيفية الاعتناء بشجرة الكريسماس، ذكر الخبير بمركز "دوبيز جاردن"، أن تلك الأشجار تحتاج إلى كمية وفيرة من المياه، ما يستوجب إمدادها بحوالي لتر أو 2 لتر يوميًا، ولابد من رعاية جذورها حتى يمكن الاستمتاع بها في يناير من العام المقبل.

وأوضح أن تزيين أشجار الكريسماس يفرض وضع قطع الزينة بشكل تدريجي من الأسفل إلى الأعلى، على أن تزيد في الفروع الأخيرة، وتقل وصولاً إلى أعلاها، مع الالتفات للاعتناء بالأفرع عند التزيين.