في ليلة رأس السنة.. تعرف على أضرار تناول الخمور

تختلف أنواع الخمر إلا أنها تتشابه في احتوائها على مادة الكحول القائمة عليها وهي "الإيثانول"، وتتشابه جميعها في طبيعة الضرر الذي يقع على جسم الإنسان. وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أضرار الخمر الجسيمة على الجسم، ومن هذه الأضرار كما ذكرها موقع "Daily Medical".

الجهاز الهضمي

تتسبب الخمور في تعطل عملية هضم الطعام داخل جسم الإنسان لذلك أحياناً ما يسير الطعام بسرعة دون حاجة إلى هضم، ومنه يمر إلى الدم متنقلا إلى جميع أعضاء الجسم، وعندها يصاب جسم الإنسان بالانتفاخ وتصاب المعدة بالتمدد.

الكبد

يتأثر الكبد باعتباره أحد أجزاء الجهاز الهضمي بدرجة كبيرة بأضرار الخمر لأنه المسؤول عن تصفية السموم من الدم بما فيها مواد الكحول ولذا فإنه في كل مرة تعمل فيها خلايا الكبد على ترشيح الكحول، يموت عدد منها وبالتالي تقل قدرة وسرعة خلايا الكبد على التجدد.

كما تتزايد مضاعفات أمراض الكبد المرتبطة بالخمور وقد تصل إلى الإصابة بالنزيف الداخلي، تراكم السموم في الدماغ، الفشل الكلوي، وربما يتطور الأمر إلى سرطان الكبد.

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الجهاز التنفسي

لا يعرف الكثيرون ما هي أضرار الخمر على الجهاز التنفسي ظناً منهم أن تأثيرها مقتصر على الجهاز الهضمي فقط، مع العلم أن كثرة تعاطي الخمور تتسبب في الإضرار بالرئة، وقد أثبتت الأبحاث الطبية أن المصابين بمرض الرئة يكونوا أكثر عرضة للوفاة إن كانوا من شاربي الخمر مقارنة بغير الشاربين.

كما يرتفع خطر الإصابة بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة لدى مدمني الكحول، وتعتبر من أضرار الخمر الصحية زيادة احتمالات وفاة المصابين بالالتهاب الرئوي في حالة إن كانوا مدمنين للخمر.

التهاب المفاصل وهشاشة العظام

يعتبر تأثر العظام بزيادة نسب الكحول من أخطر أضرار الخمر على الجسم التي يجب الحذر منها، حيث أثبتت الدراسات أن إدمان الخمور يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالتهاب المفاصل النقرسي كما يعوق الكحول من تجديد وإنتاج العظام بشكل طبيعي مما يؤدى إلى سرعة حدوث الهشاشة خاصة بالنسبة للنساء، إضافة إلى زيادة نسب تعرض مدمنات الخمور منهن للإجهاض في حالة الحمل.

التأثير على وظائف المخ

يتسبب تناول الخمرِ في تخدير المَراكز العصبيّة العليا بمخ الإنسان مما يتسبّب في بطء سريان الدماء في شرايين المخ، وهو ما يفسر بطء إدراك الشخص للمعلومات وبطء ردود الأفعال وكذلك صعوبة التحكم في الحركة مع فقدان الاتزان.

الأضرار النفسية

تساعد الخمور في تغييب العقل لفترة بسيطة ولكن المداومة على شربها يتسبب بمرور الوقت في إصابة مدمنها بالقلق، الغضب والاكتئاب، كما يكون سبباً في كثير من الأحيان لدفع الشخص للانتحار خاصة إن كان يعاني من عدة مشكلات لم تساعده الخمر في نسيانها ولا إيجاد حلول لها.