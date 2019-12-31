"3 لقمات".. طرق مبتكرة لتجنب زيادة الوزن في حفلات رأس السنة

مع حلول احتفالات رأس السنة الميلادية، المقترنة بالعزومات والحفلات، تزداد شراهة تناول الأطعمة والحلوى ذات السعرات الحرارية العالية، المؤدية إلى زيادة الوزن.

وفيما يلي بعض الطرق التي من الممكن اتباعها أثناء الاحتفال بأعياد الميلاد للسيطرة على النفس وتجنب زيادة الوزن، بحسب موقع "هيلث":-

رطب جسمك

عادة ما تكثر كمية الملح الموجودة في الأطعمة بالأطباق التي تقدم أثناء الولائم، لتسبب في احتباس السوائل بالجسم، لذلك احرص على الإكثار من شرب الماء، وتناول المزيد من الفاكهة والسلطات، لأنها غنية بالماء والألياف، التي تجعلك تشعر بالشبع لفترات طويلة.

حارب شهيتك

الابتعاد عن الذهاب إلى الحفلات الممتلئة بالأطعمة وأنت تشعر بالجوع، ولأن هذا سيجعل سيطرتك على كمية الطعام التي ستتناولها صعبة.

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تجنب الذهاب كثيرًا إلى البوفيه

لا يجب أن تملئ طبقك بأول الأصناف التي تظهر أمامك، فتعرف إلى جميع الأصناف المعروضة من خلال إلقاء نظرة سريع حول المائدة أو البوفية، ومن بعدها اختار الأصناف التي تعجبك، واملأ طبقك مرة واحدة، وتجنب إعادة التعبئة لمرات كثيرة.

ثلاث لقمات

عادة ما تقدم الحلويات والمعجنات على هيئة قطع صغيرة، ما يجعل كثيرين يقعون في تناول المزيد منها دون الانتباه، فتجنب هذا من خلال تناول كل قطعة من الحلويات أو المعجنات على ثلاث لقمات أو قضمات.