بينهم "frozen ".. أفلام من كلاسيكيات السينما مناسبة لطفلك ليلة رأس السنة

يسعى بعض الآباء لإضفاء أجواء ممتعة داخل أسرتهم، خلال ليلة رأس السنة، من خلال تحضير عدد من الأفلام لأطفالهم، من كلاسيكيات السينما العالمية، التي ارتبطت لدى الكثيرين بأعياد الكريسماس، وتحمل في داخلها قيما أخلاقية تستهدف تنمية عقول الصغار وإمتاعهم.

ويقدم "هن" مجموعة من الأفلام التي يمكن للأطفال مشاهدتها في ليلة رأس السنة، في السطور التالية.

فيلم Frozen

يتصدر القائمة فيلم الرسوم المتحركة Frozen، الذي يدور عن أميرة لديها قوة خارقة تجعلها تجمد أي شيء، وخوفها من عدم قدرتها على التحكم في هذه القوة، حيث ستبدأ المغامرة في حياتها وحياة شقيقتها بمجرد وصولها للحكم، في إطار غنائي كرتوني مبهج لجميع الفئات العمرية، ما يجعله خيارًا مناسبًا لأسرتك.

Sleepless In Seattle

أما فيلم Sleepless in Seattle فهو فيلم عائلي، يحكي قصة طفل يحاول مساعدة والده في إيجاد حب حياته.

سلسلة Home Alone

سلسلة مغامرات الطفل الصغير "كيفين"، الذي تنساه عائلته كل عام عند سفرهم إلى فرنسا لقضاء احتفالات عيد الميلاد هناك، وكيف يستطيع حماية نفسه بمفرده، وتعتبر الأجزاء الثلاثة من الفيلم ضمن أشهر سلاسل الأفلام الخاصة بنهاية العام.

فيلم A Christmas Carol

فيلم A Christmas Carol هو قصة كلاسيكية من كتابة الأديب الإنجليزي "تشارلز ديكنز"، التي تحكي عن رجل عجوز قاس تزوره مجموعة من الأشباح في فترة الكريسماس.

فيلم Jingle all the way

هذا الفيلم يحكي عن رحلة أب في الوصول للعبة التي يرغب فيها ابنه للاحتفال بالكريسماس، رغم نفاذها من الأسواق.

فيلم Ratatouille

في أجواء فرنسية، تدور أحداث الفيلم عن فأر محترف بفن الطهي، وكيف يحقق حلمه في امتلاك المطعم الشهير "جوستو".