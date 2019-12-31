توري بورش تصمّم مجموعتها الجديدة لأزياء ما قبل خريف 2020

صمّمت توري بورش مجموعة أزياء ما قبل خريف 2020 مستوحية ستايلها من الطيارة آميليا هارت الرائدة والمتميزة والتي عرفت بنمط حياتها الخاص حيث كانت تعمل في مجال لا يشغله نساء كثيرات، إلا أنها برزت وتميزت بحفاظها على أنوثتها رغم صلابة عملها وذلك من خلال قيامها بتصميم ملابس عملها الخاصة، وقد طرحت خط أزياء عصري عملي يتناسب مع أسوب حياتها المختلف. وإنطلاقاً من هنا، طرحت بورش مجموعة أزياء عصرية، عملية، مريحة ورياضية بعض الشيء، فيها الكثير من الجرأة وخصصت للمرأة الواثقة من نفسها، واستعانت بورش بالكتان المطرز والقطن لحياكة تصاميم المجموعة الجديدة، والتي هي عبارة عن: أوشحة، بدلات، جامبسوت، بجامة، فساتين واسعة ومنقوشة.

"لا حدود فقط آفاق"، هذا هو شعار عرض أزياء توري بورش ما قبل خريف 2020 قميص طويل، بنطال قماش فضفاض، بلايزر واسع... قطع زينت بخطوط عامودية باللونين البوردو والأسود على خلفية باللون البيج تناسب حتماً المرأة العملية العصرية خاصة وأنها تصاميم مريحة. ولا بدّ من الإشارة إلى الحقيبة الكبيرة التي تحتاجها كل واحدة منا خلال يومياتها.

قميص قطني بنقوش داكنة الألوان وأكمام قصيرة تزينت أطرافه بالكشاكش، أتى برفقة تنورة بيج فاتحة اللون يصل طولها إلى حد الركبة وتتميز بفتحتها الجانبية والكشاكش المتدلية فوقها. إنها إطلالة عملية تليق بيوميات المرأة العاملة وحتى بأمسياتها. ترمز هذه الإطلالة إلى الراحة، فخيار القماش والتصاميم الفضفاضة تؤمن تحرك المرأة بسلاسة دون قيود مع الحفاظ على أنوثتها وترتيبها. قميص واسع فوقها كنزة قطنية مزينة بلوغو توري بورش يرافقهما بنطال تتهادى قصته بين الكلاسيكية والعصرنة العملية.

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من قماش الكتان المطرز والمنقوش بأزهى رسومات الزهور، صنع هذا القميص الطويل والبنطال الواسع المخصصين للمرأة التي تتبع نمط حياة سريع متعب وتحتاج إلى هذا النوع من الألبسة. وطبعاً الفولار أساسي في الإطلالة المستوحاة من الطيارة آميليا هارت. قستان أسود واسع طبعاً لكي يتلاءم مع ضرورات يوميات المرأة الشاقة، ونرى هنا قطعة مزينة بنقوش الزهور الصغيرة بقصة واسعة عند الصدر، وبقصة البليسيه في القسم السفلي. وتلفتنا النظارات المعلقة بوشاح عند الرقبة بجانب عقد نحاسي معتق ومرصع بحبيبات خضراء رائعة.

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جامبسوت عصري، متجدد وأكثر من رائع، من حيث التصميم، خيار القماش والنقوش. نراه بأكمام قصيرة متنية عند الأطراف، بسحاب عند الصدر وبحزام غريب التصميم يحد الخصر. بالنسبة للحذاء، فيظهر بتصميم عصري وقد زين بنقشة جلد الأفعى. تصميم غريب وجريء تخطى حدود العصرية، حيث نرى فستاناً طويلاً واسعاً بفتحة عند الصدر وبأكمام قصيرة على شكل جرس. وقد وضع عند الخصر سترة باللون البيج وبرز اسفل الفستان بنطال ابيض فضفاض

الباجمة الخضراء، قطعة مميزة برزت بقوة وحصدت أصداءً ايجابية خلال عرض ازياء توري بورش لما قبل خريف 2020. ونرى هنا بلايزر بقصة واسعة وبنطال بقصة فضفاضة نسّقا مع كروس باغ أسود ونضارات متصلة بوشاح مزين بنقوش الإطلالة نفسها.

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