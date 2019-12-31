احتفل بالكريسماس في بيتك.. 8 أفكار لقضاء ليلة رأس السنة في المنزل

ساعات فاصلة على نهاية عام 2019 ونحتفل بقدوم عام جديد، وهو 2020، والذي يتمنى فيه الكثيرين أن يجلب لهم السعادة وأن يعوضهم على ما مروا به خلال العام الماضي، وأن يحققوا النجاحات، وعند اقتراب ليلة رأس السنة يسعون لقضاءها خارج المنزل، إلا أن هناك بعض الظروف التي تعيق التخطيطات الذين يقررونها، كامتحانات نصف العام لأبنائهم أو انخفاض درجات الحرارة المفاجئ.

ويقدم "هُن" أفكارا لقضاء ليلة رأس السنة في المنزل، بحسب موقع "country living".

- صنع بعض الحلوى ودعوة الجيران لتناولها سويا.

- تغير رسمة المانيكير ببعض أشكال رأس السنة كبابا نويل أو تغير الألوان للأحمر والأخضر والأبيض.

- تبادل الهدايا بين أفراد الأسرة والأصدقاء.

Advertisements

- تجهيز بعض الأفلام الأسرية التي تعبر عن الاحتفال برأس السنة.

- معايدة الأصدقاء والأقارب بقدوم سنة جديدة وتمنى لهم حياة أفضل.

- ارتداء ملابس خاصة بتلك الليلة.

- تجهيز بعض الألعاب الممتعة التي تساعد على قضاء تلك الليلة في جو مرح وممتع.

- يمكن أن يعرض كل شخص هواياته على الآخرين، سواء رسم أو غناء أو عزف موسيقي.