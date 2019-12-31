هناك بعض العوامل التي تؤدى إلى زيادة ضربات القلب، منها ممارسة الرياضة والتوتر الزائد وغيرها من الأسباب التي اوردها موقع "health line".
الذعر
قد تسبب نوبات الخوف زيادة غير اعتيادية في ضربات القلب مع تعرّق، لكن هذه الأعراض ليست خطيرة.
الكافيين
عندما تتزايد ضربات القلب قد يكون السبب الكافيين، لأنه محفّز للجهاز العصبي اللاإرادي الذي يتحكم في معدل ضربات القلب. إذا صاحب نوبة الخفقان دوخة أو دوّار أو ألم في الصدر يُنصَح برؤية الطبيب.
أدوية الاحتقان
مزيلات الاحتقان مثل سودوإيفيدرين من المنشطات التي تزيد خفقان القلب، إذا كان لديك عدم انتظام في ضربات القلب قد ينصحك الطبيب بعدم تناول هذه الأدوية.
الجفاف
فقدان الكثير من السوائل وعدم شرب ما يكفي من أسباب خفقان القلب، يصاحب ذلك تحول لون البول إلى الداكن، وتشنج في العضلات، يمكن أن يسبب الجفاف انخفاض ضغط الدم، ويترتب على ذلك عدم انتظام ضربات القلب.
أدوية الربو والغدة الدرقية
من مسببات خفقان القلب أيضاً أدوية الربو والغدة الدرقية.
الأنيميا
نتيجة نقص الحديد في الجسم لا تستطيع خلايا الدم الحمراء حمل الأكسجين إلى أنحاء الجسم المختلفة، فتحدث زيادة في ضربات القلب ليعوض نقص إمدادات الأكسجين.
المعادن الثقيلة
الذين يعملون في مواقع البناء، وعمال مصانع المعادن يتعرضون لكمية من الزئبق والكادميوم بشكل منتظم، ويؤدي ذلك على المدى الطويل إلى تجلط الدم، فهي معادن سامة بالنسبة لعضلة القلب.
كانت هذه تفاصيل خبر منها الكافيين والأنيميا.. تعرف على أسباب خفقان القلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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