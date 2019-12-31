فيديو.. الإفتاء: خلوة المرأة مع "سائقي أوبر" جائزة وليست محرمة

تناول الشيخ محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مسألة الخلوة، وما هي الخلوة التي تحرم والخلوة التي لا تحرم.

وقال شلبي في فيديو نشره الحساب الرسمي لدار الإفتاء على "يوتيوب": "الخلوة التي تحرم هي الخلوة التي يجتمع فيها الرجل والمرأة في مكان مغلق عليهما، لا يطلع عليهما أحد ولا يتمكن أحد من الإطلاع عليهما أو الدخول عليهما".

وأضاف شلبي: "ما يحدث في المواصلات مع سائقي التاكسي وسائقي أوبر وغيرها ليست خلوة، فالمكان مكشوف، والنظر متاح ومتاح الوقوف في لحظة، وفي هذه الحالة ليس الرجل مع المرأة في مكان مغلق ولا يطلع عليهما أحد، ولا يتمكن أحد من الدخول عليهما، فانتفت الخلوة المحرمة".

وشدد شلبي على أنّ ركوب المرأة في المواصلات مع السائق جائز، وليس حراما.