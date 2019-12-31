إليك أهم أنماط المعاطف الشتوية التي يمكنك ارتداؤها هذا الموسم

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - يعد المعطف القطعة الأساسية في خزانة الأزياء خلال موسم الشتاء، وبطبيعة الحال فهو القطعة التي سترصدينها في كل مكان بأنماط مختلفة خلال الأشهر القليلة القادمة.

وتشهد ساحة الموضة حاليا انتشار المعاطف العصرية مثل معطف الكاب من سيلين إلى جانب المعاطف المبطنة والقطع الخارجية النابضة بالحياة، لكن هناك ثلاث صور ظلية تملك شعبية واسعة في صفوف عشاق الموضة، كما تم تأييدها من قبل أكثر النساء أناقة من محررات الأزياء والفاشينستات، وأيضا أشهر المصممين العالميين، اكتشفيها معنا:

معطف الترانش من الكشمير

إذا كنت لا تحبين سترات البافر الضخمة أو السترات المبطنة، ننصحك باختيار معطف ترانش مصنوع من قماش الكشمير الدافئ بنسبة 100% بدرجة كافية لتحمّل درجات الحرارة الباردة، والذي يأتي بطية صدر وأزرار مزدوجة، إنها صورة ظلية بسيطة صالحة لكل الأوقات وظيفية وأنيقة، ويمكنك ارتداؤها طوال الموسم مع مختلف الإطلالات.

معطف الترانش الجلدي

بعيدا عن الجاكيت الجلدي القصير، يمكنك اختيار معطف مصنوع من الجلد بأسلوب الترانش، والذي يتميز بالصورة الظلية الكلاسيكية العملية، والذي ظهر على العديد من المدرجات لموسم خريف وشتاء 2019، وبالرغم من أنه لا يمكن عده معطفا شتويا تقليديا، إلا أنه يمكنك تنسيقه مع أي شيء من الكنزات الصوفية المكتنزة إلى بدلات البنطلون.

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كما يأتي هذه المعطف بتفاصيل جذابة مثل ياقات العنق والأحزمة والأكمام المطبعة بطبعة الكاروهات، وظلال جذابة أبرزها الأسود و البيج و الكاميل.

معطف الفرو الصناعي

بعد أن تخلت العديد من العلامات التجارية الشهيرة عن استخدام الفرو الحقيقي في تصاميمها، لجأت إلى استبداله بالفرو الصناعي، ولموسم الشتاء، تم تقديم المعطف الطويل مصنوعا من الفرو بصورة كلاسيكية ودافئة يمكن تنسيقها مع أي شيء.

معطف الصوف بالخياطة الراقية

إذا كنت من عشاق قطع الخياطة الراقية والرسمية، يمكنك الاستثمار في معطف الصوف بالخياطة الراقية من أشهر العلامات التجارية أمثال توري بورش و Henning، والتي تأتي مصنوعة من صوف الميرينو الفاخر وفي صورة ظلية هندسية متوازنة و أنيقة.