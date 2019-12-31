شكرا لقرائتكم خبر عن سامسونغ تكشف عن «إنسان اصطناعي» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت شركة سامسونغ مجموعة من الصور التشويقية لما أسمته «الإنسان الاصطناعي» Artificial Human الذي من المزمع كشف النقاب عنه خلال فعاليات معرض الإلكترونيات CES في يناير. ولم تفصح الشركة الكورية الجنوبية بعد عن أي معلومات تتعلق بالإنسان الاصطناعي، الذي أطلقت عليه اسم Neon، غير أنه فيما يبدو سيكون هذا الإنسان الاصطناعي تجسيداً بشرياً للذكاء الاصطناعي.

Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | سامسونغ تكشف عن «إنسان اصطناعي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.