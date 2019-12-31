اللبنانية نجوى كرم تحيي موضة التنورة على طريقتها الخاصة

كالعادة تطل النجمة نجوى كرم بإطلالة استثنائية وخارجة مع المألوف باختيارتها الراقية والكاجوال. فتخلّت عن موضة الفساتين الفاخرة والبراقة في اطلالاتها الاخيرة وأحيت موضة التنانير الملفتة على طريقتها بأناقة تستحق التوقف عندها، لا بد أن تواكبي من خلال الصور أجمل إطلالات النجمة نجوى كرم الأخيرة، لتشاهدي أسلوبها الراقي والحيوي في ارتداء التنانير.

اختارت النجمة نجوى كرم تنسيق التنورة القصيرة التي تبرز بقصة واسعة ومريحة. فهذه التنورة الحيوية بأقمشة التويد مع اللون البيج الفاتح سحرتنا مع طبعات الفراشاة النافرة بالالوان الحمراء على كامل التنورة مع إبراز خصرها الضيق بكثير من الانوثة. واللافت تنسيقها هذه الموضة مع القميص اللماعة التي تضمن لها الراحة والقماش الحريري وتفاصيل الياقة العريضة باللون الابيض مع طبعات الفراشاة عينها على الجوانب، للحصول على أناقة متكاملة بمزيج بين الكلاسيكية والعصرية.

ولاحظنا أن النجمة نجوى كرم كانت قد ارتدت قبل أيام موضة التنورة الواسعة والطويلة التي تتخطى حدود الركبة مع القماش المخملي الاسود ذات الخصر العالي. وبرزت سحرها بموضة القميص البيضاء مكشوفة الاكتاف مع الاكمام الفضفاضة الطويلة، ولم تتخلى نجوى كرم عن الحزام العريض الذي يظهر خصرها بشكل مريح وكاجوال مع شنطة الكلتش المنقطة والحذاء المخملي المفرغ ذات الكعب العالي.

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