5 أنواع للكحة عند الأطفال.. أيهم يستدعي زيارة الطبيب؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ندى سامي:

كثيرًا ما يعاني الأطفال في فصل الشتاء من بعض المشكلات الصحية، وأبرزها السعال، الذي يتطلب من الأم التوجه بطفلها إلى الطبيب المختص، للخضوع لبعض الفحوصات الطبيبة، لمعرفة نوع الكحة، ومن ثم يتم تحديد العلاج المناسب لها.

في الصفحات التالية، يستعرض "الكونسلتو" أبرز أنواع الكحة عند الأطفال، وفقًا لموقع "Mayo clinic". اضغط هنا