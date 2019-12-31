خبيرة تغذية تحذر من الفينو: الخبز البلدي أفضل للرجيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد كُريّم: أي أنواع الخبز يتناسب مع الدايت؟ سؤال يتردد على ألسنة متبعي الحميات الغذائية، خاصةً أن الخبز من الكربوهيدرات التي يحاول معظم الأشخاص التقليل منها أو الامتناع عنها بشكل نهائي، اعتقادًا منهم أنه قد يكسبهم وزنًا زائدًا. للمزيد اضغط هنا

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