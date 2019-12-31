كيف تستخدمين التفاح والأناناس والبرتقال في الطهي؟.. إليكِ الطريقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أميرة حلمي:

انتشر في الفترة الأخيرة استخدام ربات البيوت للفواكه في تحضير المأكولات (الطبخ)، وباتت سيدات وأمهات عديدات يستخدمن أنواعًا كثيرة من هذه الفواكه في المطبخ.. فما هي طرق استخدامها وأنواع الفواكه المناسبة؟

للإجابة عن هذا السؤال يحدثنا الشيف محمود سعد، عن الوصفات والوجبات التي تدخل الفاكهة ضمن تكوينها الأساسي، وذلك في السطور التالية:

أولًا - تشيكن سويت آند سور

تحضير صوص السويت آند سور

- المقادير:

نص كوب كاتشب

نص كوب ماء

ملعقتان خل

ملعقتان سكر

- طريقة التحضير

تخلط جميع المكونات على نار هادئة لمده ١٠ دقائق حتى تغلي

- الفراخ

صدران من الفراخ ويتم تقطيعهما مكعبات صغيرة

تُغسل جيدًا ونضع لها ملحًا

ثم توضع في عجينة

عجينة الفراخ تتكون من:

١٥٠جرامًا من النشا

١٠ جرامات بكينج بودر

١٠٠ جرام دقيق

ماء

تخلط جميع المكونات حتى نصل لقوام متماسك، ثم نضع الفراخ ويتم قليها في الزيت

- الخضار

فلفل رومي

فلفل ألوان

بصل

- الفاكهة

عصير أناناس

أناناس قطع

تفاح قطع

تقطع الفراخ والخضروات مكعبات وتوضع مع الصوص والفراخ معاً.

ثانيًا - فراخ بالبرتقال "تشيكن بالبرتقال"

تحضير صوص البرتقال:

صوص برتقال

ملعقتان سكر

نص كيلو برتقال

يعصر البرتقال، ويتم بشره، ٥٠ جرامًا من القشرة، وتخلط جميع المكونات على نار هادئة لمدة ٥ دقائق حتى تغلي.

- الفراخ

صدور فراخ تقطع مكعبات صغيرة

تًغسل جيدًا ونضع لها ملحًا

ثم توضع في عجينة

تحضير عجينة الفراخ:

١٥٠جرامًا من النشا

١٠ جرامات بكينج بودر

١٠٠ جرام دقيق

ماء

يتم خلط المكونات، ونضع الفراخ، ثم يتم قليها في الزيت.

يُقطع ٥٠ جرامًا من الكُرات وتوضع قبل التقديم.

ثالثًا: ستيك اللحم المشوي بالأناناس

المكونات

500 جرام ستيك بقري (مقطع إلى مكعبات)

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1 كوب من عصير الأناناس الطازج

2 ملعقة كبيرة من صوص الصويا

3 فصوص ثوم مفروم

1 فلفل رومي حمراء (مقطعة إلى مكعبات بسمك 2 سم)

2 كوب من الأناناس الطازج (مقطع إلى مكعبات).

كاتشب طماطم

طريقة التحضير:

يزال الدهن من الإستيك ويدق جيداً، ثم يتبل بعصير الأناناس وصوص الصويا والثوم لمدة 30 دقيقة على الأقل، وفي حال استخدام الأسياخ الخشبية، ينصح بنقعها في الماء أثناء تتبيل اللحم.

يشوى اللحم والفلفل والأناناس في 8 إلى 10 أسياخ، مع مراعاة استخدام أسياخ قصيرة للأطفال، ويشوى لمدة من 8 إلى 10 دقائق، مع قلبه على الوجه الآخر في منتصف وقت الشواء، إلى أن يكتسب اللون البني وينضج.

يقدم مع كاتشب الطماطم.

رابعًا - فراخ بالليمون:

مقادير الصوص:

صوص الليمون

ملعقتان سكر

ربع كيلو ليمون

- الطريقة

يعصر الليمون ويقطع ٢ ليمونة شرائح

تخلط جميع المكونات على نار هادئة لمدة ٥ دقائق حتى تغلي.

- الفراخ

2 صدر فرخة مقطعة مكعبات صغيرة

تُغسل جيدًا ونضع ملحًا

ثم توضع في عجينة

- عجينة الفراخ

١٥٠ جرامًا من النشا

١٠ جرامات بكينج بودر

١٠٠ جرام دقيق

ماء

تخلط ثم تقلى الفراخ في الزيت.

- زبادي بالأناناس

المقادير

أناناس

ماء

3 أكواب زبادي

1 ملعقة سكر

- الطريقة

يُقطع الأناناس قطعًا صغيرة

ثم يُوضع في الماء حتى يستوي، ثم يبرد ثم يوضع مع 3 أكواب زبادي.

١ ملعقة سكر.

خامسا - البط بالبرتقال

- مكونات صوص البط

ملعقتان سكر

نص كيلو برتقال

يعصر البرتقال، ثم يُبشر حوالي 50 جرامًا منه.

تُخلط جميع المكونات على نار هادئة لمدة ٥ دقائق حتى تغلي.

- البط

نحتاج إلى صدرين من البط مُقطعة إلى مُكعبات صغيرة

تُغسل جيدًا.

تُوضع في الملح.

توضع في دقيق ٢٠٠ جرام ونشا ١٠٠ جرام.

بعد قلي البط توضع مع صوص البرتقال.

وتقدم للضيوف.