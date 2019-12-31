في السنة الجديدة.. اعرف المهنة التي تناسبك من صفات برجك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - أسماء مرسي:

تحتاج بعض المهن إلى مهارات وقدرات تختلف باختلاف الصفات الشخصية لكل إنسان، والتي يجب أن يوظفها لينجح في عمله.

فإذا كنت ممن يهتمون بقراءة الأبراج وعلم الفلك خصوصا على الصعيد المهني، فيمكن للأبراج أن تخبرك عن صفات برجك، وأي من المهن التي تستطيع أن تبدع فيها، وفقًا لخبيرة الأبراج والأرقام الدكتورة رانيا شارود، ونتعرف عليها بالتفاصل لكل برج خلال السطور التالية:

- برج العقرب ( 24 أكتوبر- 21 نوفمبر)

من الأبراج المركبة التي تستطيع أن تصل إلى النجاح بأقصر الطرق، فرجل العقرب عقلاني، وحكيم، ويميل إلى الدقة والتركيز في عمله، لذلك أفضل الوظائف له: مدير، أو حاكم، أو تاجر.

- برج الجوزاء ( 21 مايو- 20 يونيو)

يتميز رجل الجوزاء بحبه للمرح والانطلاق، ومن المهن التي تناسبه التي بها تنقلات وحركة مثل: مندوب دعاية، صحفي تحقيقات، مهندس ديكور.

- برج الجدي (22 ديسمبر-19 يناير)

من أكثر الأبراج التي تحب الانضباط، والجدية، والحزم، والالتزام بالمواعيد، فهو جاد جدًا في تربيته لأسرته، لذلك أنسب المهن التي تناسبه أن يكون رجل عسكري .

- برج الدلو (20 يناير- 18 فبراير)

يتسم الدلو بأنه مفكر جيدا، ويميل إلى التفكير والإبداع، لذلك لايصلح له الإ هذه المهن مثل: شاعر، أو أديب، أو كاتب.

- برج الحوت ( 19 فبراير- 20 مارس)

برج طيب القلب، ومحب للتنقل، ويمتلك رجل الحوت اللباقة والقدرة على إلقاء المحاضرات، والندوات، ومن المهن التي تناسبه: دبلوماسي، أو إعلامي، وينجح كثيرا في هذه المهن.

- برج الحمل (21 مارس- 19 إبريل)

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رجل الحمل محبوب من الكثيرين، وهذا المحبة من عوامل نجاحه في عمله، وأنسب المهن التي تناسبه: مدير، أو رئيس قسم.

- برج الثور ( 20 إبريل- 20 مايو)

يتميز برج الثور بالطموح الشديد، والسعي وراء أهدافه، والعناد، ويمتلك مواليده القدرة على النجاح والتأقلم في أي مهنة، وفي وقت قصير جدًا ينتقل إلى أعلى الرتب في عمله.

- برج السرطان (21 يونيو - 22 يوليو)

رجل السرطان يحب البيت والأسرة، ومسالم لا يميل إلى الصراعات في العمل، فجميع المهن تناسبه كمدرس أو محاسب أو مدير .

- برج الأسد (23 يوليو-22 أغسطس)

رجل الأسد يتمتع بشخصية قيادية، ويعشق أن يكون في مجال حر، لا يحب السيطرة عليه في عمله ويلتزم بالمواعيد، لذا أنسب المهن لنجاحه: تاجر وأن يكون لديه مشروع خاص به، أو كدليل سياحي.

- برج العذراء (23 أغسطس - 22 سبتمبر)

برج عقلاني، منظم، مرتب، يتميز رجله بالطموح الشديد، ويميل إلى التخطيط في قرارته فيستطيع أن يعمل أكثر من مهنة وينسق بينهم، لذلك أكثر المهن التي تناسبه ويبدع فيها: معد برامج، أو مبرمج، أو مهندس كمبيوتر، أو علاقات عامة.

- برج الميزان (23 سبتمبر- 23 أكتوبر)

يتميز رجله بأنه رجل اجتماعي، يحب أن يساعد غيره، لذلك يصلح لأن يكون دبلوماسي، أو علاقات عامة في وزارة الخارجية، أو مسئول في وزارة التضامن.

- برج القوس (22 نوفمبر- 21 ديسمبر)

من الأبراج النارية التي تميل للشهرة، يحب رجل القوس الأضواء، ويتسم بنجاحه في عمله لذلك تصحبه الشهرة، ويميل في عمله إلى المهن التي لا تقيده بمواعيد محددة، من أنسب المهن التي تناسبه: مدير شركة، وموظف في هيئة حكومية، وبيزنس مان، والدعاية والإعلام.