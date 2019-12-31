أصيب زوجها الذي يعمل في فرن بلدي، بالقلب وأمراض الكلى فلم يكن أمامها خيار إلا أن ترتدي جلبابه وتقوم بعمل زوجها الشاق منذ الخامسة صباح كل يوم لتعول أبناءها وتنفق عليهم بدلًا من أن تمد يدها..
تستيقظ الحاجة عفاف عبدالمقصود وترتدي جلباب زوجها الراحل وتبدأ في عجن العجين وتقطيعه وفرده ثم إدخاله للفرن، ممتهنة هذه المهنة "الرجال" لتربي أبناءها وتعلمهم.
وكانت ثمرة كفاح الحاجة عفاف أن: "الحمد لله ربيتهم وعلمتهم وجوزتهم"، مشيرة خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، إلى أن لديها 4 بنات وولد، وتمارس عملها كفرانة وخبازة منذ 45 عاما.
وأضافت: "مجوزتهمش وهما فرانين أنا كنت جاهلة مش متعلمة وكان نفسي إني أعلم عيالي وعلمتهم وجوزتهم".
وحصل أبناء الحاجة عفاف الخمسة على مؤهلات عليا بكالوريوس تجارة وبكالوريوس خدمة اجتماعية، واثنان معاهد عليا وابنها الوحيد حاصل على بكالوريوس السياحة والفنادق ويعمل معها في المخبز.
كانت هذه تفاصيل خبر "أم لـ5 جامعيين".. الحاجة عفاف تكافح أمام نار الفرن البلدي منذ 45 عاما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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