بعد صورتها شبه العارية.. لينا الفيشاوي توجه رسالة للشباب: مش عايزة أتعرف

وجهت لينا الفيشاوي ابنة الفنان أحمد الفيشاوي، رسالة إلى متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أمس الإثنين.

وتحدثت "الفيشاوي" باللغة الإنجليزية خلال مقطع فيديو، وحينما انتهت حاولت التحدث باللغة العربية رغم صعوبة الأمر عليها ولكنها أصرت معللة ذلك بأن "مش كل الناس بتفهم إنجليزي"، على حد قولها.

وقالت لينا عبر خاصية "ستوري"، إنها تشكر جميع متابعيها الذين يرسلون لها الرسائل الجيدة من خلال خاصية الرسائل المباشرة "DM"، مشيرة إلى أنها تسعد كثيرًا لرؤيتها.

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واعتذرت لمتابعيها الذين يُراسلونها بهدف التواصل معها، لأنها لن تتمكن من الرد عليهم، "أنا مقدرش أتكلم مع ناس غريبة".

وأضافت: "في ناس بتقول لي لو مش عارفاني نتعرف، بس أنا مش عايزة أتعرف على أي حد.. عشان ده خطر".

وعللت ابنة الفيشاوي، سبب رفضها الرد على من يريد التواصل معها، في أثناء حديثها مستخدمة رموز لإخفاء وجهها، قائلة: "مقدرش أرد على حد، لأن ممكن يكون الشخص ده مش كويس".