لاعب كرة قدم أمريكية يقتل شقيقته الحامل

جريمة بشعة اهتزت لها مدينة أوستن الأمريكية، عقب إقدام لاعب كرة قدم أمريكية سابق، على ارتكاب جريمة وصفتها وسائل الإعلام بالبشعة، بعدما قتل شقيقته الحامل طعنا.

بداية الواقعة حدثت عندما قام مايكل إيجواجو صاحب الـ25 عاما، بطعن شقيقته التي تكبره بخمسة أعوام حتى الموت، في منزلهما بمدينة أوستن، وفقا لما ذكرته شبكة "إي بي سي نيوز" الأمريكية.

وقام المتهم بتوجيه عدة طعنات لشقيقته الحامل، ليقتلها هي وجنينها دون الكشف عن السبب والدافع خلف جريمته، وعلى إثره قامت الشرطة الأمريكية باعتقال القاتل، كما قال شهود عيان إن الدماء كانت تغطي يديه وقدميه.

يذكر أن إيجواجو لاعبا شهيرًا في فريق جامعة تكساس لكرة القدم الأمريكية خلال الفترة من عام 2013 إلى 2016.