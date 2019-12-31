مع بداية العام الجديد.. أمور بسيطة تحسن علاقتك مع شريك حياتك

علاقتك مع شريك الحياة من أهم الأمور التي يجب تحديدها ضمانًا لتحسين علاقتكم العاطفية سويًا، ومع بداية العام الجديد يجب أن تتفهم الفتاة بعضًا من هذه الأمور.

وعرضت صحيفة "تايمز أوف إنديا" بعض القرارات التي يجب اتخاذها لتحسين علاقتك بشريك حياتك:

نشاط جديد

من الأمور التي يجب فعلها هو القيام بممارسة نشاط جديد مع شريك حياتك تحبه، فهذه فرصة جيد لبناء ذكريات جديدة يمكن استرجاعها سويًا.

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نزهة في عطلة نهاية الأسبوع

يمكن التخطيط لرحلة في عطلة نهاية الأسبوع، مثل قضاء ليلة في الفندق مع شريك حياتك، فهذه النشاطات تقرب المسافة مع شريك الحياة وتوطد العلاقة معه.

الإنصات الجيد

وسط دوامة الحياة اليومية، يجب أن تتعلمي جيدًا الاستماع إلى شريك حياتك حتى لا يشعر بالضيق، ويدرك بوجود شخص يستمع إليه، لذلك يمكن توفير وقت للاستماع والتفاعل مع شريك الحياة.

مطاعم جديدة

الذهاب مع شريك حياتك إلى مطاعم جديدة لتذوق أكلات مختلفة، من الأمور التي تكسر الروتين في علاقتك مع شريك حياتك.

تحديد يوم للاسترخاء

يمكن أيضًا أن ترتب لقضاء يوم كامل مع شريك حياتك للاسترخاء والراحة، بعيدًا عن أجواء العمل والحياة اليومية المعتادة، وذلك للهروب أيضًا من أجواء التوتر والقلق.