إعلان ونفي وتوضيح.. حقيقة تعاون بدرية طلبة مع جوجل لتسجيل GPS بصوتها

حالة من الجدل أُثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت بطلتها الفنانة الكوميدية بدرية طُلبة، بعدما أكدت إنه سيتم تدشين تطبيق عبر الهواتف الذكية خاص بـGPS والذي سيتضمن أبرز "الإفيهات" الخاصة بها.

"مطلب جماهيري وهيتنفذ قريبا عن طريق جوجل".. هكذا روجت الفنانة للأمر، خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان الحُصري، على فضائية "DMC" موضحة أن أحد معجبيها قام بتحضير الفكرة وذهب للقاء فرع Google في مصر وسيتم إنشاؤه قريبًا.

وسرعان ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر، وبدأ معظمهم بوضع العديد من المنشورات الساخرة، التي تتضمن "افيهات" الفنانة الشهيرة، التي قد تلاءم طبيعة تسجيلات التطبيق.

إلا أن الأمر قوبل بصدمة للمتابعين، بعدما نفاه مسؤول بشركة "جوجل" لتعود الفنانة من جديد ترد على هذا النفي، لتوضيح موقفها.

ويرصد "هن" القصة الكاملة لحقيقة تعاون بدرية طلبة مع جوجل لتسجيل GPS بصوتها

بدرية طلبة: "فرحانة أوي ومتحمسة"

وخلال تصريحاتها مع "الوطن"، أعربت الفنانة عن سعادتها لتدشين هذا التطبيق، قائلة: "فرحانة جدًا بالمشروع ده، ومتحمسة أوي"، مشيرة إلى أن مديرة أعمالها وصديقتها رانيا يحيى وراء ذلك المشروع، حيث تواصلت مع مكتب جوجل في مصر، بالتعاون مع المنتج نور المرشدي؛ لعرض الفكرة وتسجيل "الإيفيهات" الشهيرة للفنانة بصوتها، عقب اجتياحها مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الماضية، لتستقبل "جوجل" طلبهم بالترحاب والقبول، من خلال "إيميلات" رسمية.

وتابعت: "في أول مرة قعدتها مع رانيا، طلعنا 20 إيفيه"، على الرغم من تدهور حالتها الصحية حينها، موضحة أنه من ضمن المقترحات سماح المستخدم جملة "روح إلهي تنستر" الشهيرة بمسلسل "الكبير أوي"، مصحوبة بزغرودة، عند الوصول إلى الوُجهة المحددة، إضافة إلى تسجيل جملة "عوأت ليه يا جدع وغوشتني عليك"، بمجرد فتح تطبيق الـGPS.

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مفيش اتفاق رسمي مع "جوجل"

على الرغم من تحضيرات الفنانة لعدة تسجيلات، بمساعدة رانيا يحي، مديرة أعمالها، إلا أن الأخيرة أكدت لـ "الوطن"، إنه لا يوجد إتفاق رسمي حتى الآن مع الشركة، قائلة: "أنه من المقرر عقد اجتماع رسمي مع "جوجل"، خلال الأيام المقبلة، لعقد الاتفاق النهائي، مؤكدة أن هناك عرضين من المؤسسة الكبرى، أولهما دفع ثمن تطبيق GPS، واحتفاظها بكامل حقوق الملكية، أو مساهمة الفنانة بحصص مع محرك البحث، على أن يُقدم، اليوم، أول "بريزنتيشن" عن "GPS بدرية طلبة".

شركة جوجل تصدم الرواد وتنفي الخبر

لم يمر تداول الخبر طويلًا، إلا ونفت شركة "جوجل" العالمية تعاونها مع الفنانة، والأكيد على استمرار مساعدة المستخدمين بالصوت الحالي، نفسه.

وقال مصدر مسؤول بالشركة، لـ"الوطن": "بقدر استمتاعنا بأفلام (بدرية طلبة) وإعجابنا بالفكرة، نود تأكيد عدم تغيير أي شيء في خصائص التوجيه الصوتي الخاص بخرائط Google".

وتابع: "تساعد خرائط Google الملايين من الناس على الوصول إلى وجهتهم كل يوم بمساعدة التوجيه الصوتي الواضح، وسنستمر في مساعدة المستخدمين في مصر وكل متحدثي اللغة العربية بالصوت الحالي نفسه".

بدرية: "أنا مش كدابة وهسجل بصوتي"

ربما خبر نفي مسؤول شركة "جوجل"، بات مادة دسمة لتداول الرواد، أدى لرد الفنانة على الفور، بشأن الأمر، حيث أكدت إنها بالفعل ستقوم بتنزيل "ابلكيشن" للتسجيل عليه بصوتها، قائلة: "أنا مش بكدب على الناس، بس اللي تواصل مع الشركة سألهم بشكل خاطئ".

وأوضحت "طلبة"، أنها اشترت خرائط جوجل من المؤسسة، مع صديقتها ومديرة أعمالها رانيا يحيى، خلال الأيام الماضية، وهي ما اعتبرته بمثابة تعاون مع محرك البحث الشهير، تمهيدا لتسجيل صوتي لـ"Gps" عليها، مستعينة بإيفيهاتها الشهيرة خلال مسيرتها الفنية.

وتابعت الفنانة: "أنا واضحة في كلامي، أنا هنزل أبلكشين بصوتي، وأنت حر تسمعني أو تختار الراجل الأجش"، مؤكدة على بدء تسجيلها مطلع الأسبوع المقبل.