3 نوبيات يبدعن في تقديم منتجات للعناية بالمرأة: من صنع إيدينا

ثلاث فتيات حاولن التفكير خارج الصندوق، ودائمًا يبدع النوبيون في مختلف المنتجات التي يقدمونها، لذلك قررت الفتيات الثلاث التركيز على المنتجات النوبية للعناية بالمرأة في مشروعهن.

تروى مي جعفر، فتاة نوبية تعيش في الإسكندرية، أثناء حديثها لـ "هُن"، أسباب تفكيرها بصحبة صديقتيها سهيلة صلاح، وداد عادل، في فكرة مشروعها، "المنتجات النوبية لها تراث مختلف ومميز، علشان كده فكرنا بعد التخرج ازاى نستغل التراث ده في منتجات مفيدة للمرأة ونبحث دايمًا عنها وهى منتجات العناية".

رغم تخرجهن من كليات بعيدة عن مجال المنتجات النوبية إلا أن منتجاتهن لاقت إقبالا كبيرًا، "اتخرجت من آداب قسم فلسفة، وسهيلة آداب مكتبات، وداد آداب علم نفس، بعد التخرج فكرت ازاى نستغل منتجات النوبة وهو البلد المنشأ علشان كده حبينا ناخد الفكر النوبي مع السوداني وده بسبب اهتمامهم بالجسم والشعر والبشرة".

لم يمر سوى عام واحد حتى لاقت منتجاتهن اقبالًا من الفتيات، "بدأنا من سنة وقدرنا الحمدالله نعمل 18 منتج من صنع ايدينا، وجروب اطلقنا عليه اسم Ashry Shopping أشريندا"، لعرض المنتجات.

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ومن نوعية المنتجات المقدمة للمرأة زيوت العناية بالجسم، ومنتجات تنظيف الجسم، وغيرها من المنتجات التي لاقت شهرة واسعة في وقت قليل.

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